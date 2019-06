Singapur, el paraíso natural de los niños

Singapur, próximo destino de la Fórmula 1, es un lugar mágico también para viajar con los niños. Atracciones únicas, y sobretodo, vida silvestre y reservas como el Jurong Bird Park, la Noche de Safari, Río Safari y el Zoo de Singapur que fomentan la conservación y la investigación, mientras educan, son sin duda el paraíso de los más pequeños. Lugares que acercan a los pequeños visitantes a los animales y sus hábitats. Los parques de Singapur se han convertido en parques de aprendizaje y de atracciones de ocio que proporcionan una experiencia vital para los visitantes. Aquí se trata de aprender más sobre los animales, las aves, las plantas y el medio ambiente a través de la vista y los sonidos, y de tomar conciencia sobre la necesidad de la conservación de la vida silvestre. Singapur es una ciudad perfecta para que los más pequeños conozcan y aprendan además de otras culturas. Los barrios étnicos de la ciudad les acercarán a la cultura Hindú, China, Malaya o Ýrabe. A otras formas de entender la vida visitando Little India con sus olores, especias y guirnaldas, Chinatown con sus distritos cada uno de un sabor único y distinto, Geylang Serai el corazón de la comunidad malaya, o la Mezquita del Sultán en Arab Street. La influencia europea también ha dejado su huella en la ciudad, Chijmes es un lugar popular para salir a cenar o ir de compras. Y si quieres diversión y playa, nada como acercarse hasta la Isla de Sentosa. Una jornada de sol y baños para relajarnos antes de visitar el Parque de Atracciones de Universal Estudios o el Imbiah Lookout que cubre la zona del monte Imbiah y su falda y donde puedes encontrar 11 atraciones en una sola ubicación. Tiger Sky Tower, la torre de observación más alta de Singapur, Skyline Luge Sentosa un circuito para disfrutar de las mejores vistas de la isla, se baja en carrito y se sube en telesilla, el Merlión, símbolo de la ciudad, mitad pez y mitad león, el Parque de mariposas e insectos Butterfly Park and Insect Kingdom, un parque de aventura con tirolinas impresionantes, un cine en 4D y otro interactivo en 3D, el Sentosa CineBlast una montaña rusa con proyección y movimientos en todas direcciones y el Sentosa Nature Discovery, una pasarela por la selva para observar aves, insectos, plantas y otros series vivos, una experiencia interactiva. A Imbiah Lookout se puede llegar en autobús, en teleférico o en el monorraíl Sentosa Express. Hay mucho más para niños en el Resorts World Sentosa de Singapur. Pero por si todo esto fuera poco, os dejamos una guía de lo mejor de Singapur para niños. Naturaleza y vida silvestre en un entorno que, a priori, es urbano, pero no tanto. Toma nota.