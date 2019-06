Sextantio Le Grotte della Civita, Italia, casas cueva de lujo

Cómo será la experiencia de despertar en una casa cueva de piedra en el sur de Italia. Una casa cueva rehabilitada con todas las comodidades modernas, pero manteniendo su esencia y su estética centenaria. Donde otros ven decadencia, Daniele Kihlgren ve una oportunidad. Y crea hoteles que dan vida y futuro a comunidades que se estaban desvaneciendo en el pasado en Italia. Daniele no es, ni un hotelero convencional, ni un filántropo niño rico. Daniele Kihlgren se dedica a comprar aldeas y antiguos lugares rurales de la empobrecida Italia del sur, con el fin de restaurar sus ladrillos. Resucita el corazón de estas pequeñas comunidades proporcionando empleo, movimiento y nueva vida. Sus hoteles están dispersos, es decir los huéspedes se alojan en diferentes casas y habitaciones, todas ellas alrededor de la ciudad elegida, y todo bajo la dirección de un solo equipo. La belleza de su obra reside en su implacable búsqueda de la autenticidad. Desde la cocina de origen local en los restaurantes, a la conexión con la zona. Y es obvio que lo logra con sus hoteles. Kihlgren antropólogo y filósofo de corazón, auna esfuerzos, para preservar la belleza natural y el patrimonio local. Como él dice, "El tipo de clientes que entiendo son los que están profundamente educados en la antropología ellos mismos. Consideran la autenticidad de ser, un valor muy rea, el en el mundo de hoy " Y así, es como nace Sextantio Le Grotte della Civita. Rehabilitadas desde la descomposición y el abandono, estas antiguas casas cueva del pueblo de Matera, a 60 kilómetros de Bari, en el sur de Italia, se han convertido en un curioso, bello y original alojamiento, donde uno puede encontrarse consigo mismo y mimetizarse con el ambiente. Sextantio Le Grotte della Civita ofrece a sus clientes, autenticidad. Un empresario sueco- italiano, y el hotelero y filántropo Daniele Kihlgren, han dado una nueva vida a estas cuevas al tiempo que han respeto las vidas pasadas que habitaron en sus profundidades. Situada en el arco de la bota italiana, Matera, no es precisamente una localidad muy conocida por los turistas. La ciudad se encuentra en un pequeño cañón, erosionado a lo largo de los años por una pequeña corriente, el Gravina. Cuenta con un casco antiguo muy particular, en el que las casas están excavadas en la roca caliza. Los Sassi y el conjunto de las iglesias rupestres de Matera han sido declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Conservando la arquitectura existente y la estética local, Kihlgren ha creado 18 habitaciones impecables en la parte más antigua de las antiguas cavernas. Con el fin de proporcionar las normas adecuadas del lujo, sintetizó el diseño tradicional a base de materiales locales, con un mínimo de comodidades contemporáneas El sitio fue cuidadosamente desmontado, cableado y finalmente, vuelto a montar. Cada piedra en su ubicación original. El resultado es una obra maestra arquitectónica que ofrece una experiencia verdaderamente única en la vida. Hay tres tipos de habitaciones. Las Clasic Cave, situadas en antiguas cuevas, totalmente restauradas respetando su carácter original y su encanto, con espectaculares vistas sobre el cañon y el entorno. Habitaciones de 35 metros cuadrados, con cama king bed, aire acondicionado y ducha. La tarifa desde 99 euros la noche, con desayuno y tasas incluidas. Las Superior Cave, situadas en el corazón histórico de la Sassi. Habitaciones renovadas respetando el patrimonio local, donde vamos a poder disfrutar de un ambiente especial que evoca la historia cultural y humana de los Sassi de Matera. Cuentan con 70 metros cuadrados, cama king bed y otra cama individual, ducha o bañera y aire acondicionado. Precios desde 198 euros la noche con desayuno y tasas incluidas. Y las Suites Cave, de hasta 160 metros cuadrados. Todas restauradas respetando la forma y los materiales originales. Desde las habitaciones se puede contemplar el extraordinario paisaje de un espectacular cañón en un parque natural. Estas suites tienen 160 metros cuadrados, cama king, dos camas individuales, ducha y aire acondicionado. Desde 296 euros la noche con desayuno y tasas incluidas. Y en todas ellas encontraremos fruta fresca, camas vestidas con lino antiguo, velas , una fragrancia ambiental hecha con aceites de esencias locales y muebles antiguos hechos a mano . El alojamiento dispone de un área común en una iglesia excavada en la roca y propone como actividades excursiones a la Basilicata Sassi, Murgia, Craco, Tursi, Aliano y alguna más con guías locales. Todo lo que podemos hacer allí incluye actividades culturales, gastronómicas y trekking. No encontraremos un alojamiento igual, frente al dramático telón de fondo del Parque de la Murgia y su magnífica iglesia excavada en la roca. Habitaciones amplias, con mucha luz, individualizadas en la parte histórica de las Sassi de Matera. Sextantio Le Grotte della Civita del grupo Design Hotels, el alojamiento perfecto para amantes de lo auténtico.