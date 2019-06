Selva y volcanes, viajamos a Isla Reunión

La isla de la Reunión, antigua escala en la ruta de las Indias, es francesa desde 1764. Conocida también por la Isla Intensa, es uno de los destinos favoritos de los que buscan unas vacaciones activas. Paisajes grandiosos, naturaleza salvaje y desbordante, magníficas playas, algunas vírgenes y espectaculares rutas para el senderismo, han conseguido que la Isla sea reconocida a nivel internacional.

Situada al este de Madagascar en el océano Índico, La Reunión es, sobre todo, una isla volcánica. El Piton de la Fournaise, con sus 2.632 metros de altitud, es uno de los volcanes más activos del planeta. Y no hay nada más hermoso que iniciar la ascensión a su cumbre, que nos permitirá admirar paisajes que parecen salidos de otro planeta, barrancos, desiertos, cascadas, y campos de lava todavía humeante, que se han convertido en uno de los atractivos principales de la isla. Este volcán entra en erupción con asiduidad, y en esos casos, se puede llegar hasta un mirador desde el que observar uno de los mayores espectáculos que la naturaleza nos brinda. La lava humeante desciende en cascada hacia el mar, pasando por encima de una carretera que se reconstruye sin cesar, cada vez que el volcán decide tranquilizar su ánimo.

A pesar de contar con 210 kilómetros de costas, la Reunión no solo basa sus encantos en las playas y los acantilados. En el interior, se abre un mundo de posibilidades en forma paisajes verdes y exuberantes. Sus circos naturales y misteriosos, el de Cilaos, el de Mafate y el de Salazie son auténticas joyas naturales, con sus paredes y picos Patrimonio Mundial por la UNESCO. Un lugar único en el mundo que atrae a los amantes de la aventura.

Cada circo está protegido por una muralla tallada por la erosión repleta de vegetación, con cascadas en las laderas cubiertas de helechos y bosques primarios.

A Mafate solo se puede acceder andando, permanece virgen, sin carreteras ni caminos labrados por el hombre. En Salazie, en el corazón de la cultura criolla, podemos admirar una de las cascadas más hermosas de la isla. Y en el impresionante Cilaos, además de disfrutar de aguas termales, podemos iniciar la ascensión al Piton des Neiges, el punto más alto en el Océano Índico con sus 3.070 metros de altitud. La cumbre se alcanza en unas 4 horas y el senderismo en esta parte de la isla tiene una dificultad media, tan solo los últimos 100 metros entran en la categoría más difícil debido a la falta de oxígeno.

Existen más de 1000 kilómetros de senderos en Isla Reunión para los amantes de la naturaleza. Pero si prefieres andar un poquito menos, la mejor opción es alquilar un helicóptero y disfrutar de un paseo que te llevará a descubrir rincones inexpugnables.

En Isla Reunión hay playas de arena dorada o negra en el litoral y veintidós kilómetros de Laguna, que son el paraíso de los buceadores y los amantes del snorkel. Peces payaso, morenas, tortugas, rayas, tesoros de la vida marina protegidos para disfrutar y también para practicar kayak en aguas transparentes o stand-up paddle. En la costa suroeste de la isla, las lagunas y las zonas de baño están vigiladas por socorristas y protegidas por un arrecife de coral. Aún así hay que seguir las indicaciones de baño por el oleaje y las corrientes.

Sumergirse en el mar azul es un mágico encuentro con ballenas y delfines, es contemplar la puesta de sol sobre el océano, es bucear en la Reserva natural Marina de la laguna de la Ermita. Una auténtica maravilla que no te puedes perder.

Lo más recomendable si quieres viajar a la isla, es reservar tus hoteles con antelación, no sin antes establecer tu itinerario. Los mejores hoteles se encuentran en las zonas de playas, pero en el interior hay casas criollas muy auténticas, que son ideales para descubrir las aguas termales y los circos en toda su extensión. En Isla Reunión, uno no puede quedarse en un solo lugar, ya que la naturaleza invita a recorrer todos sus rincones. Y recuerda que es necesario alquilar un coche, ya que hay zonas a las que no vas a poder acceder de otra forma.

Viajar a Isla Reunión, es hacerlo a la exuberante Europa del océano Índico.