Sea Island un paraíso del Golf

Conectada por carretra con la isla St. Simons, Sea Island, es un complejo turístico de renombre internacional. La Isla de la Empresa Mar cuenta con dos de los destinos más excepcionales del mundo: el cinco estrellas The Cloister en Sea Island y The Lodge at Sea Island Golf Club, de cinco estrellas en el extremo sur de St . Simons Island. Sea Island es un área del Condado de Glynn, en el estado de Georgia, y forma parte de las Islas de Oro, que incluyen la isla de Jekyll, St. Simons Island, y Little St. Simons Island. Sea Island se encuentra a lo largo de la costa del Atlántico cerca de Brunswick, y es una isla turística muy visitada. A 60 kilómetros al norte de Jacksonville, Florida, y a unos cien kilómetros al sur de Savannah, está rodeada de una zona pantanosa. Playas espectaculares, y un lugar idílico de vacaciones en verano, perfecto para los amantes del golf. Y es así porque en Sea Island se ubica el clasificado comocuarto Mejor Campo de Golf en los EE.UU, el Sea Island Golf Club. Que en realidad no es un campo, sino tres. Tres excepcionales campos de campeonato de 18 hoyos. El Seaside Course, sede del McGladrey Classic de la PGA TOUR, un curso de enlaces adornado por majestuosas vistas del océano en la tradición de St. Andrews. La Plantation Course que serpentea a través del pantano y del bosque, y el Curso de Retiro que ofrece un diseño dramático y desafiante. Si el golf no es lo tuyo, en Sea Beach Club, puedes optar por el tenis, los deportes náuticos, la escuela de tiro, paseos a caballo o en kayak a mar abierto, la pesca o disfrutar del relajante Spa del complejo The Cloister. Sea Island ofrece la mejor cocina, para todos los gustos. Nueve lugares para comer excepcionales incluyendo el famoso cinco estrellas de Forbes, Georgian Room. Desde elegantes e informales, el sello de la excelencia culinaria de la cocina de Sea Island es el resultado de la unión de los agricultores locales, los carniceros, pescadores y artesanos que garantizan los ingredientes regionales más frescos. Y todo en un entorno virgen, de playas kilométricas espectaculares. Sea Island es una tierra extraordinaria. Donde la naturaleza es evidente en todo momento. Marismas, dunas, robles y ríos se encuentran en armonía con más de ccho kilómetros de gloriosa playa privada. En un complejo turístico con la responsabilidad medioambientalcomo guía y un estilo de vida para proteger el futuro.