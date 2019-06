Un santuario de vida silvestre en Taita Hills, Kenia

En el corazón del Santuario privado de Taita Hills, bordeando el Parque Nacional Tsavo West en el sureste de Kenia, Sarova Salt Lick Game Lodge es un concepto de hotel de safari realmente único. El lodge cuenta con 96 habitaciones de lujo elevadas sobre pilotes, todas con vistas a un pozo de agua, y unidas por pasarelas suspendidas. Una disposición que permite disfrutar de una manera excepcional de la vida silvestre. Los animales se acercan a comer y a beber y es posible observalos desde muy cerca. El Taita Hills Wildlife Sanctuary no está vallado y los animales salvajes vagan libremente por la casa de campo. Hay más de 50 especies de mamíferos, como elefantes, grandes felinos, búfalos y jirafas y unas 300 especies de aves incluyendo avestruces, águilas y buitres, entre otras. Por la noche, los pozos de agua se iluminan y es una auténtica maravilla disfrutar de los animales que llegan hasta aquí para saciar su sed. Vistas panorámicas mientras saboreas una estupenda cena bajo las estrellas o tomas algo tranquilamente al anochecer. El restaurante elevado, y la barra a un nivel más alto, también ofrecen vistas impresionantes del santuario. El vestíbulo y el bar con terraza, también son el lugar ideal para hacer las mejores fotografías, mientras que un túnel subterráneo y un bunker con ventanas a nivel del suelo te acercan a una gran variedad de animales. Además de dos restaurantes y bar, en Sarova Salt Lick Game Lodge puedes, bajo petición, desayunar con cocina en vivo en el marco de las colinas de Taita y las llanuras cubiertas de hierba del Santuario, cenar en Kudu Point, el lugar más alto en el Santuario donde verás espectaculares puestas de sol y magníficas vistas del monte Kilimanjaro y donde si el tiempo lo permite la experiencia se completa con una barbacoa en plena naturaleza, acompañada por un trío de músicos locales. Especial parejas, y si estás de luna de miel, no hay mejor experiencia. También puedes pedir cestas de pic nic para las excursiones más largas. El lodge pone a tu disposición una flota propia de vehículos de safari bien equipados, con guías, y con salidas de día y de noche. Por la noche verás animales como hienas, mangostas, chacales, el civets, ginetas, puerco espines, especies que no se dejan ver durante el día, y la intensa actividad de los grandes depredadores. El clima es moderado, con temperaturas promedio de entre 18 y 30 grados centígrados durante todo el año. Y si tienes pensado viajar a Kenia recuerda que hay lluvias esporádicas en marzo, abril, noviembre y diciembre. Sarova Salt Lick Game Lodge se encuentra a 400 kilómetros de Nairobi y a 200 kilómetros de Mombasa. A una hora de vuelo desde Nairobi o a 30 minutos de Mombasa por charter privado que aterriza en la pista de aterrizaje propia. Toda una aventura. Todas las habitaciones tienen mosquiteros y un ventilador de techo, y cada habitación está equipada con corriente eléctrica de 220 voltios. Los precios van desde 139 euros la noche con desayuno incluido. Y como no solo de safaris vive Kenia, hay otras actividades como visitas a una aldea local para aprender más de la cultura keniata, pasar un día en Mzima Springs en el Parque Nacional Tsavo West, famosa por sus poblaciones de hipopótamos y cocodrilos, o visitar Ngulia Rhino Santuario o Lake Jipe, también en el Parque Nacional de Tsavo West . Otra opción es pasar la jornada en Aruba Dam y Lugards Falls, en el Parque Nacional, o hacer una excursión a la cercana Taita Hills, con vistas espectaculares, bosques nativos y mercados rurales. Kenia es un país de una belleza desbordante.