San Patricio, el 17 de marzo el mundo se tiñe de verde

El próximo 17 de marzo se celebra San Patricio, el Día Nacional de Irlanda. Pero aunque Dublín sea el centro de esta festividad, lo cierto es que no hay que viajar solo a Irlanda para vivir esta fiesta tan popular. El Día de San Patricio se celebra en muchos lugares del mundo. Estados Unidos, Argentina, Canadá y Rusia, entre otros, son algunos de los países que se visten de verde por estas fechas. En todo el mundo se consumen al día 5,5 millones de pintas de Guinnes, pero el día de San Patricio ese número aumenta hasta los 13 millones. En realidad la fiesta de San Patricio se convirtió en fiesta nacional un poco por casualidad. Originalmente era un día de fiesta como cualquier otro, pero cae en medio de la Cuaresma. La Cuaresma implica la abstinencia de cualquier tipo de lujo, y la fiesta de San Patricio permite que todo el mundo se tome un descansito. Bono, el líder de U2, lo explicaba así hace algún tiempo: "La verdad sobre la Cuaresma, como cualquier irlandés sabe, es que durante el día de San Patricio se suspende.” Todas las ciudades y pueblos organizan algo especial para el día de San Patricio. Celébralo tu también y vívelo. San Patricio es la fiesta nacional que se celebra en más países del mundo. Es el día en que todo el mundo piensa en verde y va de verde. Te contamos aquí algunos de los destinos principales y cómo lo celebran. Pero recuerda que este lunes 17 de Marzo, debes vestir o llevar contigo algo de color verde, de lo contrario, te expones a recibir un fuerte pellizco, por desobediente o por tonto. Prepárate para compartir tus días con los Leprechaun o duendes irlandeses. Te damos algunas pistas de destinos para divertirte con tus amigos all around the world.