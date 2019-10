Salem es una ciudad americana a unos 25 kilómetros de Boston, se trata de una población que debe su fama a un proceso de caza de brujas que tuvo lugar allá por el S.XVII pero, además, también es muy popular entre los amantes de la historia y la arquitectura porque uno de sus distritos, el de Samuel McIntyre, cuenta con la mayor densidad de edificios coloniales de todo Estados Unidos, 407 en total.

Lappin Park | By Bob Linsdell, CC BY 3.0, Wikimedia Commons

Salem es una ciudad con mucha historia, como ciudad portuaria vivió décadas de esplendor en el S.XVIII y a principios del XIX, de esa época son de hecho muchos de los vestigios que hacen que esta ciudad sea mucho más que la ciudad de las brujas y que reciba más de un millón de visitantes al año y es que aquí, en Salem, encontrarás una gran parte de los lugares históricos del estado de Massachusetts.

¿Lugares que no puedes dejar de visitar en Salem? te recomendamos algunos: La Casa de los Siete Tejados es de visita obligada porque es en esta casa donde Nathaniel Hawthorne, uno de los escritores americanos más reconocidos, ambientó la novela del mismo título que la llamativa casa.

La Casa de los Siete Tejados | House of the Seven Gables - CC BY-SA 3.0 - Wikimedia Commons

Puestos a ver casas de época, toca visitar el distrito histórico de Samuel McIntyre, una zona de Salem que no se llama así por casualidad sino porque hubo un arquitecto y artesano de la madera que desarrolló su trabajo en su ciudad natal, Salem, a día de hoy todavía está en pie la que fuera su casa, una construcción que es muy representativa de la arquitectura de estilo federal.

Ropes Mansion | De Daderot en wikipedia, CC BY-SA 3.0

Aunque Salem es más que la ciudad de las brujas, es innegable su relación con ellas porque, aunque no fue la única ciudad americana en la que se desarrollaron procesos contra la brujería que acabaron en juicios sino que fue algo relativamente común en toda la América puritana, es hoy un símbolo de aquella persecución religiosa; puedes visitar alguna de las casas en las que se desarrollaron los famosos juicios, también te encontrarás a las brujas por las calles (a modo de estatua) y, por supuesto, cuentan con su propio museo.

Peabody Essex Museum | De Fletcher6 - CC BY-SA 3.0 - Wikimedia Commons

¿Otros museos? el Peabody Essex Museum, que es el museo más antiguo de Estados Unidos y expone más de un millón de piezas, entre ellas algunas de arte asiático.