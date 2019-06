De safari en el corazón de Tanzania

El triángulo Lamai es famoso por la migración anual de ñus. En total unas 98.000 hectáreas de la punta más septentrional del Parque Nacional del Serengeti, en Tanzania, que se ubican entre el parque nacional de Masai Mara en Kenia en el norte y el río Mara en el sur, son el hogar de un campamento muy especial. Un lugar que aúna una de las concentraciones más altas de vida silvestre en el Parque Nacional del Serengeti durante todo el año, ha sido el elegido para asentar el Singita Mara River Tented Camp.



Singita Mara River Tented Camp nace con una filosofía, la del turismo sostenible. Busca eliminar el uso innecesario de energía y de materiales no biodegradables. Por eso, el campamento es autosuficiente y depende completamente de un sistema solar diseñado a medida, además hace uso de materiales reciclados y naturales siempre que sea posible.



Decorado con gusto, el interior del campamento, de aire bohemio y chic, está diseñado para crear un ambiente fresco y relajado, con el uso de tejidos naturales, tela, piedra y una mezcla de cuero con los colores Maasai y las obras de arte de jóvenes diseñadores y artesanos africanos. Este diseño funcional del África Oriental nos ayuda a estar en sintonía con la naturaleza que nos rodea en la orilla norte del río Mara.



En el alojamiento encontraremos 4 carpas con 1 dormitorio en suite y 2 tiendas familiares con capacidad para 2 adultos y 2 niños. Amplias zonas de estar en las cubiertas con vistas a una curva del río Mara y hasta encuentros cercanos con la fauna silvestre. Hay una piscina en el campamento principal, el lugar perfecto para un relajante baño bajo el cielo africano.

Y las familias con niños mayores de 10 años son bienvenidas, con actividades específicas para los más pequeños de la casa. Desde natación, cocinar con los chefs, juegos de mesa, mirar las estrellas, capturar mariposas para identificarlas y después liberarlas, noches alrededor de la fogata o pinturas de la cara y cursos Mini Rangers, un nuevo mundo para los jóvenes exploradores. Este curso incluye: rastreo de animales, captura y liberación de mariposas, un safari cósmico, aprender técnicas de supervivencia, prensado de flores, competiciones, pruebas en la naturaleza y la prueba de un Ranger. Al finalizar el curso, se les dará un certificado de conocimientos y logros. Desde luego, no se van a aburrir.



En el Camp no hay televisión pero sí Internet y conexión Wi-Fi de acceso gratuito, aunque nos advierten de que debido a la ubicación, la conexión inalámbrica puede ser lenta e intermitente. Hay electricidad con energía solar, con puntos de conexión internacionales y secadores de pelo inalámbricos. Singita Río Mara Tented Camp se encuentra en una zona palúdica por lo que es esencial prepararse antes de viajar y tomar los profilácticos adecuados. La fiebre amarilla está presente en Tanzania y las vacunas son obligatorias antes de entrar en el este de África.



Precios desde 1.116 euros por persona y noche. Las tarifas incluyen el alojamiento con baño privado y las tres comidas principales, desayuno, almuerzo y cena; y también todas las bebidas excepto los vinos y el Champagne. Safaris en Land Rover con guía experimentado, Servicios de lavandería y los traslados por carretera hacia y desde la pista de aterrizaje de Lamai Serengeti.



La migración de ñus anual cruza el río Mara en varios puntos y la ubicación del campamento ofrece excelentes oportunidades para ver este grandioso espectáculo. Como el triángulo Lamai forma parte del ecosistema Mara, vas a poder disfrutar de concentraciones de fauna salvaje durante todo el año, desde elefantes a enormes poblaciones de cocodrilos e hipopótamos en el río Mara. La ruta de migración varía de año en año dependiendo del clima y otros factores ambientales.



Es difícil predecir exactamente cuándo será la migración del ñu, porque los movimientos dependen de los patrones climáticos pero, normalmente, los animales se mueven desde las llanuras húmedas del Serengeti del sur y del este, de noviembre a marzo, y hasta el norte del Parque Nacional del Serengeti, desde finales de mayo a octubre.



Las unidades de juego diarias con guías profesionales son la oportunidad perfecta para conocer de cerca a los increíbles animales de África.

África oriental ecuatorial tiene un clima bastante constante y es un destino ideal en cualquier época del año. Tanzania tiene una temporada de lluvia de noviembre a marzo conocido como los "lluvias cortas", que a menudo no son más que un aguacero rápido cada día, seguido por el sol. De diciembre a marzo, el clima se vuelve más caliente con las "lluvias largas" que se producen entre abril y mayo.



Si amas la naturaleza, y tu sueño es el de los antiguos exploradores que recorrieron el continente africano, te encantará el Singita Mara River Tented Camp. Íntimo, acogedor y auténtico, en una de las zonas más bellas de Tanzania.

Singita Mara River Tented Camp