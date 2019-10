Si te preguntamos por el mejor lugar para salir de bares lo más probable es que nombres una ciudad española o incluso algunos pueblos pero lo cierto es que así como España destaca siempre en las listas que presentan los mejores restaurantes del mundo, no sucede lo mismo con los bares y no es que tengamos pocos sino que los mejores bares del mundo suelen ser modernas coctelerías con mucho estilo y de esos tenemos menos, eso sí, algunos ocupan un meritorio lugar entre los 100 mejores bares del mundo pero empezaremos por el principio, por los 10 mejores de la lista.

¿Imaginas a dónde deberás volar para tomarte una copa (o dos) en alguno de los 10 mejores bares del mundo? si estás pensando en Londres o en Nueva York, aciertas, de hecho de los 5 primeros bares de esta lista cuatro están en estas dos ciudades, son Dante y The Nomad (primero y cuarto de la lista) en Nueva York y los míticos Connaught Bar y American Bar (segundo y quinto) en Londres; entre ellos se cuela un bar bonaerense, Floreria Atlántico.

Nueva York | Pixabay

Aprovechando tu estancia en Nueva York, puedes visitar Attaboy y con esto habrás catado los tres mejores bares de Nueva York (los tres entre los 10 mejores del mundo) pero para descubrir los que restan del quinto al décimo (exceptuando al séptimo que es Attaboy) tendrás que viajar ¡y mucho! porque están bastante dispersos: el sexto es The Clumsies en Atenas, el octavo Atlas en Singapur, el noveno The Old Man en Hong Kong y el décimo en discordia es la Licorería Limantour en México City.

Si eres de los acostumbra a seguir esta lista cabe que estés echando de menos al Dandelyan, un fijo de los primeros puestos de esta lista, no lo busques ni tan siquiera en puestos más rezagados, ha cerrado; a los que sí puedes buscar son a The Dead Rabbit o Employees Only, dos bares neoyorquinos que ocuparon no hace mucho los primeros puestos de esta lista y que no han logrado mantenerse tan arriba en ella como clásicos como Connaught Bar o American Bar, aun así se mantienen entre los 25 mejores.

Londres | Pixabay

La lista de los mejores bares del mundo continua hasta llegar a los 100 y ¿qué hay de España? te preguntarás… pues para catar los mejores bares de España, al menos los mejores según The World’s 50 Best Bars, tendrás que viajar a Barcelona, el puesto 20 de la lista lo ocupa el Paradiso y el 25 el Doctor Stravinsky; en el puesto 57 de la lista (que aunque se llame The World’s 50 Best Bars llega en realidad hasta los 100) está el Two Schmucks, también en Barcelona y en esa misma ciudad está el Dry Martini que ocupa el puesto 74 de la lista, ahí termina la aportación española a esta lista.