Ruta por Estados Unidos para los amantes de las series

¿Quién no ha soñado alguna vez con recorrer Estados Unidos en coche, dedicándole todo el tiempo que eso conlleva? Los afortunados que han experimentado esto mismo o algo similar lo tienen claro: es una experiencia inolvidable.

Una experiencia inolvidable que hoy queremos hacer un poco diferente. Recorrer Estados Unidos es un obligado dentro de la lista de cosas por hacer de un viajero... Y si ese viajero es, además, un amante de las series, entonces puede encontrar en sus carreteras muchos sueños cumplidos. Te proponemos una ruta que te llevará por los escenarios de algunas de las mejores series de la historia. ¿Preparado?

Nuestro viaje empieza en Nueva York, cuna de varias de las grandes ficciones que hemos visto en los últimos años. La ciudad que nunca duerme nos ha ofrecido historias de todo tipo y sus calles son fácilmente reconocibles para todos aquellos que dediquen tiempo al mundo seriéfilo, también cinéfilo.

Podemos empezar por visitar la Gran Manzana para sentirnos en la piel de Don Draper, protagonista de Mad Men. Grand Central Station o el aclamado Oyster Bar, frecuentados por nuestros protagonistas, son también lugares reconocibles y localizables en un mapa.

Un Nueva York completamente diferente nos lo enseñó Friends, quizá la comedia más aclamada de la historia. Es obligatorio que acudas a 101 Bedford Street, en la esquina de Bedford y Grove, para hacerte una buena fotografía con el edificio que reconocerás al instante: allí vivían nuestros protagonistas (al menos, en lo que a exteriores se refiere).

Friends | Pinterest

También Sexo en Nueva York nos dejó momentos irrepetibles. En Soho, 66 Pery St, podréis ver la casa de Carrie incluso aunque ésta no fuera su localización en la serie (según nos contaron, vivía en Upper East Side). También podéis sentiros una de las cuatro reinas de la ficción yéndoos de compras por Bleecker Street, como hacían nuestras chicas. Si sois más de Blair y Selena, protagonistas de Gossip Girl, entonces no perdáis la oportunidad de pillar un buen café y sentaros en las escaleras del Museo Metropolitano; no sabemos si tendréis noticias de la Reina Cotilla pero estad atentos.

Un poco más reciente tenemos el Brooklyn que nos presentaba Hannah en Girls, serie que concluyó hace unos meses. También es obligatorio que echéis un vistazo al bar McGee's, situado en la 55 St entre Broadway y la Quinta Avenida, pues en ese local está inspirado el famoso McLaren's de Cómo conocía a vuestra madre.

No tenemos que irnos muy lejos para vivir una aventura completamente diferente. Continuamos nuestra ruta en Nueva Jersey, donde Tony Soprano nos revolucionó a todos con Los Soprano. Además de poder visitar mansiones bastante parecidas a las que todos hemos visto en la ficción, podréis recorrer el mítico club de strip-tease Bada Bing! y hacer una parada en el restaurante Holsten's, que desde que la serie terminó se ha convertido en una especie de santuario para los fans.

New Jersey | Pinterest

Baltimore ha quedado profundamente influenciada por The Wire; tanto es así que el Ayuntamiento llegó a pedir que trasladaran el rodaje a otra ciudad por la mala imagen que daba del lugar. Al final, lo que queda es turismo, mucho turismo. Muchas personas que acuden a diario para conocer un poco más de cerca las calles que nos hablaron de narcotráfico, de crímenes, de una parte oscura del ser humano.

Baltimore. The Wire | Pinterest

Hasta Washington DC nos desplazamos para hablaros de la serie protagonizada por Kevin Spacey, House of Cars. Esta es sin duda una de las ciudades más conocidas de Estados Unidos pero la ficción nos dio una visión completamente diferente: más oscura, casi desconocida hasta el momento.

Washington. House of Cards | Pinterest

En los últimos años, Atlanta ha vivido un incremento notable en cuanto a producciones en sus calles, tanto de series como cinematográficas. Y The Walking Dead fue una de las primeras en sumarse a ello. Hoy en día, se ofrecen visitas turísticas por ciertos lugares que han marcado las vidas de Rick Grimes y compañía en la exitosa serie de AMC. Eso sí, os encontraréis una Atlanta muy diferente a la que nos muestran porque no veréis ese nivel de destrucción. Tampoco zombies.

The Walking Dead | Pinterest

Varios de los crímenes más conocidos de la ficción televisiva han tenido lugar en Miami, de la mano de Dexter. Buena parte de la serie, sin embargo, fue rodada en Los Ángeles, pero en esta ciudad podemos pasear por el puerto del que partía el Carnicero de la Bahía o visitar el apartamento del mismísimo Dexter. Si es que os atrevéis.

Miami. Dexter | Flickr

El elemento sobrenatural de esta ruta lo pone True Blood, rodada en Louisiana. En la Plantación Resoneath de Gloster podréis encontrar la mansión de Bill Compton, el protagonista. Más allá de eso, recorrer sus calles te hará recordar cada momento de la serie.

True Blood | Pinterest

Albuquerque es, lo sabéis, una parada más que obligatoria. No sabemos cómo andaban de turismo antes de que Breaking Bad comenzara a ser conocida en todos los rincones del mundo pero sí sabemos que, a día de hoy, son miles las personas que se acercan cada mes al túnel de lavado Octopus Car Wash. Walter White convirtió Albuquerque en su sede de negocio improvisado... Y en un reclamo turístico.

Albuquerque | Pinterest

¿Cuántas series podemos localizar en Los Ángeles? Un buen puñado de ellas. En Malibú tenemos Dos hombres y medio y, desde luego, reconoceréis mansiones similares a las de Charlie Harper. Si recordáis The O.C., entonces también debéis visitar la casa de los Cohen (en Ocean Drive Breeze).

New Girl o El Príncipe de Bel Air son otras ficciones que nos acercan a las calles de la popular ciudad. En la 805 de Saint Cloud Road, por cierto, podréis encontrar la casa donde Will Smith nos hizo tan felices durante aquellos maravillosos años. En Pasadena también viven los chicos de The Big Bang Theory, por lo que podréis comprar un par de cómics como manda la tradición.

Los Ángeles. The Big Bang Theory | Pinterest

Para quienes buscan una aventura mayor, siempre pueden viajar hasta Oahu, la tercera isla más grande de Hawaii, donde se rodó Perdidos. Quizá os ayude a pensar en ese final que nos dejó a todos con la boca abierta.