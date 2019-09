Si eres un amante de la bicicleta y lo de Halloween y Todos los Santos no va contigo, es más, si eres de los que huye de esas celebraciones, te encantará esta propuesta: La Ruta de los Conquistadores, una carrera de ciclismo de montaña que te alejará de las fiestas de los muertos, eso sí, no te inscribas si no estás en forma porque se presenta no solo como la competición más importante de cilcismo de montaña en Costa Rica sino también como uno de los eventos deportivos de aventura más exigentes del mundo.

La prueba discurre por parajes de belleza incontestable tanto al nivel del mar como de montaña y en ella se dan cita los mejores ciclistas del mundo y no les faltan razones: la Ruta de los Conquistadores es la única carrera que cruza el continente americano de costa a costa, conmemorando así el recorrido que hicieron en su día los conquistadores españoles hace más de 500 años cuando descubrieron y conquistaron América.

El recorrido de la carrera es realmente espectacular porque no sólo cruza bosques tropicales sino que además pasa cerca de volcanes y bordea plantaciones tanto de café como de bananas; hay tramos de asfalto, otros de barro, algunos de arena y otros incluso de cenizas volcánicas, algo que contribuye a la dureza de esta competición.

La carrera se organiza en tres etapas, una por día y muchos la consideran la prueba perfecta para aprender a luchar contra la adversidad, de ahí que no sea una prueba para principiantes, aquí tendrás que pedalear fuerte y a veces también cargar con la bicicleta a cuestas, es realmente una competición que pone a prueba tu estado físico, tu fortaleza mental y también la calidad de tu equipación y tu bicicleta.

Eso sí, tanto si estás en condiciones de afrontar la Ruta de los Conquistadores como si no es así, de lo que no cabe duda es de que se trata de una excusa magnífica, caso de que necesites alguna, para conocer el país de la Pura Vida, Costa Rica.

Más información en la web oficial de la Ruta de los Conquistadores: adventurerace.com y Turismo de Costa Rica: visitcostarica.com/es