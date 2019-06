Reynisfjara, la playa negra de Islandia

Al oeste del acantilado de Reynisfjall, una estrecha carretera conduce a una playa de arena negra de gran belleza, la que para muchos es la más bonita de Islandia: la de Reynisfjara. Aquí no solo se puede disfrutar de un paisaje único del Ýrtico, sino también observar una impresionante formación de columnas basálticas, la Reynishverfi, así como ver perfectamente el arco de Dyrholaey y los tres troles (Reynisdrangur). No extraña que esté considerado uno de los lugares más bonitos de la isla. La playa no es de grandes dimensiones, enmarcada dentro de altos acantilados en montañas de 340 metros de altitud con grandes aristas. Es el resultado, cómo no tratándose de Islandia, de todo un proceso de erupciones volcánicas que rompieron glaciares en la última glaciación del planeta. Lavadas de roca, columnas de basalto, grutas y cuevas... no hay rincón que no sea interesante, aunque es cierto que pocos pueden compararse con las columnas de 66 metros de altura de basalto de Reynisfjara. Aunque también merece la pena andar por la cueva Hálsanefshellir, en la misma orilla. La población más cercana a la playa es Vík í Mýrdal, que además tiene el honor de ser el punto más al sur de Islandia. Se llega a él gracias a la principal carretera de circunvalación de la isla, la Hringvegur, y está a 180 km por carretera de la capital. Apenas cuenta con 300 habitantes, pero son suficientes para ser el de mayor población en 70 kilómetros a la redonda, cosas que solo pasan en lugares de clima extremo como este. Eso sí, al contar con ocho hoteles pequeños, el número de habitantes siempre es mayor. Los amantes de la gastronomía local no pueden perderse aquí un rico plato de trucha o salmón servido con patatas asadas, zanahorias y remolacha, o un bol de Plokkfiskuer, una crema de pescado y patata. Si se es más de carne, es el cordero el animal que habrá que elegir, todo ello con el agua más sana de Europa como bebida.