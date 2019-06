Restaurantes secretos en Roma

Roma, la ciudad Eterna, donde el tiempo parece haberse detenido. Monumentos que siguen en pie después de más de mil años como el Pantheon y el Coliseo, el Vaticano sede de la iglesia Católica y la extraordinaria Capilla Sixtina o la etérea Piedad de Miguel ángel. Caminar entre muros romanos, obeliscos egipcios e iconos religiosos, pasando frente a las más famosas casas de moda italianas. La Fontana di Trevi, lugar imprescindible, no puedes irte de Roma sin tirar una moneda a esta fuente. Una mezcla de historia y vida contemporánea y todo en una ciudad inolvidable, donde lo que merece la pena es perderse y pasear. Rincones sorprendentes como Piazza Navona, el increíble Foro Romano, el Palatino o las famosas Catacumbas romanas. La Bocca della Verità, la enorme máscara de mármol de la que se cuenta que mordía la mano de aquél que mentía. Hay mucho, mucho que ver y descubrir en Roma, y vamos a necesitar fuerzas. y cómo en toda gran ciudad, lo mejor son las recomendaciones de que viven allí cada día. Los mejores restaurantes de la ciudad, no siempre resultan ser los más famosos. Roma es famosa por su comida, un café con algo dulce en una pasticceria, un helado en la gelateria, una comida en espectaculares trattorias, pizzerías o restaurantes de la ciudad. Cualquier elección es una buena experiencia. La zona principal de restaurantes es el Trastevere, pero también hay buenos restaurantes en Testaccio y San Lorenzo. Como en todas las grandes ciudades, hay que tener en cuenta que no necesariamente los que se encuentran cerca de las principales atracciones turísticas, son necesariamente bueno, es más, en el caso de Roma, suelen ser los más caros. La mayoría de los restaurantes cierran un día por semana normalmente los lunes. En los restaurantes conviene reservar con antelación, mientras que en las pizzerías y sitios tipo café simplemente hay que acercarse y hacer la cola. Aquí os dejamos una pequeña selección de restaurantes recomendados por la gente que vive en Roma habitualmente. No os van a defraudar. Restaurante Renato e Luisa Via dei Barbieri 25. Tel 06 68 69 660. Abierto solo por la noche. Cerrado lunes. Este es uno de nuestros favoritos, en pleno centro, al lado de Largo di Torre Argentina, la plaza de Roma que contiene cuatro templos romanos republicanos y los restos del Teatro de Pompeyo., muy cerca de Campo dei Fiori. Renato e Luisa es un restaurante tradicional, pero que reinventa los platos tradicionales de la cocina romana de forma creativa. Productos de temporada acompañados de pan casero, grissini y postres hechos con mucho mimo. La decoración del local es muy rustica y casera pero lo importante es que todo, absolutamente todo, está buenisimo, es más delicioso. Restaurante Maccheroni Piazza delle Coppelle 44. Tel. 06 68 30 78 95. Abre todos los días. Los macarrones son el plato internacional más sabroso de la cocina italiana en el mundo, y dan su nombre a este pintoresco restaurante situado en Piazza delle Coppelle, en el corazón de uno de los barrios más antiguos de Roma, a pocos pasos de Piazza Navona y el Panteón. El local se ha mantenido haciendo hincapié en la peculiaridad de su estructura rústica, y consigue un ambiente agradable, cálido y acogedor. eL Restaurante El Maccheroni sirve cocina romana tradicional y casera,y especialidades regionales. El vino de la casa, es el Chianti y ofrecen las mejores marcas de vino italianas. Restaurante 'Gusto Piazza Augusto Imperatore 9. Tel 06 322 62 73. Abre todos los días de la semana. Ristorante Pizzeria Brunch Wine Bar Libreria Cantina... Este restaurante es muy bonito, muy grande y con gran variedad de posibilidades: restaurante, pizzeria, brunch, picoteo bocadillos.... El restaurante está en la primera planta, pero también se puede cenar al aire libre en la entrada con vistas al Museo del Ara Pacis. La decoración es moderna con materiales como la madera, el hierro y el mármol. Y en la planta baja está la pizzería en un área que se multiplica con un porche al aire libre y vistas al Mausoleo de Augusto. El interior es moderno tipo fábrica industrial con vigas de hierro y madera, todo en tonos neutros y cómodos. Enoteca Cul de Sac Pzza Pasquino 73. Tel. 06 68 80 10 94. Abierto todos los días y cierran tarde. Vineria con platos deliciosos, primeros y segundos y también estilo tapas. En pleno centro al lado de Piazza Navona. En este no se puede reservar, así que hay que acercarse y ver si hay sitio, y la verdad es que no es muy grande, pero realmente merece la pena intentarlo. La clientela es italiana de todas las edades. La cocina es buenísima y la selección de vinos impresionante. Ni se os ocurra pedir la carta de vinos porque os traerán una Biblia inmensa, con mapas de las regiones, denominaciones de origen y más, hay más de 800 tipos de vinos en el local. Lo mejor es dejarse aconsejar, los camareros son expertos en vinos. Taverna Trilussa Via Politeama, 23-25. tel . 06 58 18 918. Abierto solo por la noches para cenas. Ristorante Pizzeria en el barrio de Trastevere, uno de los lugares más emblemáticos de Roma y con más ambiente. Es muy grande y se come muy bien. De los de esta lista es probablemente el restaurante más caro, pero tampoco exagerado. La cocina es excepcional y las verduras fritas exquisitas, alcachofas en rodajas, berenjenas, calabacines, coliflor, setas, salvia, brócoli, calabaza y tomate cherry. Il Conte Tacchia. Trattoria romana. Vicolo del Bologna 87-89. Tel. 06 58 13 189. Está situada en una callejuela del Trastevere. Cocina tradicional romana. Pizzeria Dar Poeta Vicolo del Bologna 45/49. tel 06 58 80 516. Esta pizzeria de Trastere es muy conocida por sus excepcionales pizzas. Intentar reservar con tiempo porque siempre hay colas. En el centro de Roma, cerca de la Piazza Trilussa y la Piazza Santa Maria in Trastevere. El lugar es frecuentado por romanos y turistas por igual, las pizzas se hornean en horno de leña. Buenísimas. Pizzeria Baffetto1 y Baffetto2 Son muy conocidas y hacen pizzas buenísimas. Los dos restaurantes son sencillos. Uno está al lado de Campo dei Fiori y el otro en Via del Governo Vecchio 114. tel 06 68 61 617. Suele haber cola. Buen ambiente, de toda la vida, auténticos y divertidos. Ambos locales tienen pizzas estupendas. Ostería Margutta Via Margutta 82, Tel. 06.3231025. Abre todos los días de lunes a sábado. Cerrado los domingos. Es un restaurante muy pintoresco situado en una zona muy agradable, cerca de la Plaza de España. La cocina es tradicional romana pero con un toque de creatividad. Imprescindible reservar. En el nº 51 de esta calle, Via Margutta, es donde Gregory Peck y Auddrey Hepburn rodaron la película de Vacaciones en Roma, y es muy gracioso visitar la casa. El ambiente de esta Ostería es tcálido y acogedo y está lleno de fotos y recuerdos de "Vacaciones en Roma." Trattoria da Giggi Via Belsiana 94A, Roma. Tel 06.6791130. Cerrado los martes. Es un restaurante familiar con una trayectoría de más de 50 años famoso en Roma por su pasta artesana y los productos frescos de temporada. Se encuentra muy cerca de la Via del Corso y Via della Croce. Trattoria Da Giggi ofrece platos de cocina romana, bucatini amatriciana, gricia tonnarelli, carbonara y una producción autónoma de pasta.