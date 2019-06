Restaurantes secretos de Oporto

Situada al norte de Portugal, en la desembocadura del río Duero, Oporto es la segunda ciudad más grande del país y un destino perfecto para una escapada. Famosa en el mundo entero por su vino, esta ciudad moderna y antigua a la vez es Patrimonio Mundial por la UNESCO. La ciudad es encantadora, y entre nosotros, uno de los mejores secretos de Europa. Calles estrechas y empinadas para disfrutar despacio o un paseo a orillas del Duero, que da personalidad y carisma a la ciudad. Te sorprenderá Y si te gusta la ingeniería, los puentes sobre el rio los construyó Gustave Eiffel sobre el proyecto del ingeniero alemán Théophile Seyrig, que fue su socio. Es impactante todo el entramado de túneles y puentes para cruzar el rio. El puente de Luis I es, junto con la Torre de los Clérigos, el símbolo por excelencia de la ciudad de Oporto. Y no te pierdas el famoso Mercado do Bolhao, es la esencia de la ciudad con su aire decadente y tradicional. Visita obligada son las bodegas centenarias donde se elabora el exclusivo vino de Oporto. En Vila Nova de Gaia se encuentran los viñedos y las bodegas más famosas como Calém, Ramos Pinto, Ferreira y Sandeman. Consulta los horarios y acércate a conocer y a catar los famosos vinos de Oporto. Y en cuanto a gastronomía, en Oporto vas a poder disfrutar de todos los sabores de Portugal. Hoy os dejamos una lista de los mejores sitios para comer y cenar en esta ciudad históricamente apasionante. Es posible que esta lista no coincida con las que se puedan encontrar. Aquí os dejamos los mejores según los portuenses.