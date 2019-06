Restaurantes secretos en Lima

Lima es mucho más que la ciudad por la que pasamos dirección a otros destinos al llegar a Perú. Rica en patrimonio y cultura, merece la pena dedicarle algunos días. Museos e iglesias que muestran la historia y el pasado, la riqueza del imperio Inca, las variedades regionales de Perú, las playas y la rica gastronomía peruana, una de las más prestigiosas del mundo, hacen de esta ciudad un destino apasionante. La Plaza de Armas o Plaza Mayor es el centro histórico de Lima. La Catedral, el Palacio de Gobierno, el Palacio Arzobispal, el Palacio Nacional y otros edificios importantes se ubican en esta zona además de numerosos restaurantes y tiendas. La Plaza Mayor es el lugar exacto donde Francisco Pizarro fundó Lima el 18 de enero de 1535, él la llamó Ciudad de los Reyes, pero los nombres en Quecchua y aymara prevalecieron. La cocina peruana es un crisol de diferentes culturas que se han unido para formar una mezcla única de sabores y técnicas. Con la llegada de inmigrantes europeos y asiáticos desde hace siglos, sus ingredientes y costumbres se han ido entrelazadando durante décadas, con los de la gente del lugar, creando lo que se conoce como cocina peruana, una de las de que han crecido más rápido a nivel gastronómico a día de hoy. Hoy queremos recomendaros los mejores restaurantes de la ciudad, y no los hemos elegido nosotros, sino aquellos que viven en esta maravillosa ciudad. Direcciones secretas para descubrir la mejor gastronomía peruana y para que podáis recomendar a quiénes tienen que desplazarse hasta allí. No hay duda de que estos nombres y direcciones son los mejores, y no tienen porque coincidir con las listas de los restaurantes más publicitados. Para comer al mediodía: Restaurante El Mercado. Hipolito Unanue 203, Miraflores. Tel.+51 221 1322. Una terraza con abundante vegetación y una cocina expuesta a la vista reflejan una cocina de carácter jovial, creativa y libre. Así se define este restautante. El mejor sin duda en cebicherías. La comida es realmente buena, el pulpo a la parrilla es su marca de presentación y como dice el cocinero, si es tu primera vez no puedes dejar de pedirlo. Imperdible también el Cachete de Mero y el cebiche. La barra puede ser una buena opción para almorzar. No hay persona que haya ido ahí y no haya salido trastornada, así es como lo definen los que lo han probado. La cocina está a cargo del reputado Chef Rafael Osterling. El restaurante es un patio con dosel cubierto con sillas de mimbre con respaldo. Las mesas de madera con encanto dan al lugar un aire retro. La cocina del Perú recogiendo sus múltiples influencias, como la china, la española, la japonesa, la mulata o la italiana, contextualizandolas en el presente con creatividad, técnica, amor y respeto. Recuerda reservar con antelación. Restaurante La Mar. Av. La Mar 770, Miraflores. Tel. +51 4213365. Es la cebichería de Gastón Acurio. La Mar es una cebichería como las miles que hay en el Perú. Un lugar donde se celebra y se comparte la vida, el mar, la naturaleza, la cultura y la amistad a través de la cocina peruana marina. La especialidad, por supuesto, son los cebiches. Los peruanos han hecho del cebiche un arte. El cebiche conecta el mar pacifico con la huerta andina. Tiraditos y ajíes, causas y papas, anticuchos y aderezos, sudados, arroces y guisos marineros son solo una muestra de lo que vamos a encontrar en la carta. La cocina de La Mar, a cargo del Chef Anthony Vásquez es muy buena, así nos la describen los limeños. El local es muy bonito, moderno y amplio. Restaurante Cala Costa Verde, Playa Barranquito, Espigon B-2, Circuito Vial Costa Verde, Barranco, Lima 4, Lima. Tel. +51 2529187. Cala es un novísimo restaurante con un diseño retro en la orilla del mar de Lima y con una terraza fabulosa. Gastronomía y cocteles peruanos tradicionales con recetas reinterpretadas muy originales y de intensos sabores. Cala nos invita a disfrutar de lo mejor de la cocina de mar en sus fantásticos cebiches, pulpos a la parrilla, chicharrones de calamar, tiraditos, jaleas y langostinos. También ofrecen espectaculares arroces. Ideal para un almuerzo al mediodía o una noche de cocteles y picoteos. Ambiente de mar en Lima. Restaurante Costanera 700. Av. Del Ejercito 421, Miraflores, Puerta 1 O Calle Manuel Tovar 179 a la vuelta de la Av. Del Ejercito 421, Puerta 2, Miraflores. Tel 4217508 Es el primer chef japonés que abrió restaurante en Lima, y empezó con la fusión. Humberto Sato es su creador, un apasionado de la cocina que inició su carrera ofreciendo comida criolla pero añadiendo siempre algún producto japonés, con gran éxito. Este restaurante está considerado como un baluarte de la cocina peruana. El Restaurante Costanera 700, con más de 30 años de experiencia, es un concepto de Cocina Nikkei, donde la gastronomía peruana y la japonesa se fusionan en una exquisita mixtura de sabores y aromas. El plato estrella es la Chita a la sal, un pescado de la zona. Un pelín caro comparado con el resto de sitios pero merece la pena. Es mejor reservar porque suele estar siempre lleno. Restaurante José Antonio. Jr. Bernardo Monteagudo 200, Orrantia del Mar, San Isidro. Tel. +51 264 0188 o 2643284. A José Antonio hay que ir si o si. Ofrecen la mejor comida criolla de toda Lima. De hecho, está considerado como el mejor restaurante de comida peruana en Latinoamérica Es un local inspirado en un ambiente rústico, tradicional y taurino, decorado con vigas de madera, mesas macizas y tornillos torneados a mano. Hay que pedir de entradas anticuchos y sangrecita, morcilla y de segundo el lomo saltado José Antonio. Es mejor, y más recomendable, ir a la hora de comer porque es un tipo de comida muy contudente. José Antonio fue el primer restaurante en servir comida criolla al estilo de los restaurantes convencionales, con mantel largo. Para cenar, por la noche: Restaurante La Gloria. Atahualpa 201, Miraflores. Tel. +51 4455705. Sin duda el mejor de Perú. Impresionantes todos sus platos y hay que ir 20 minutos antes para pasar por la barra y tomarte el mejor pisco sour, con diferencia, de Lima. El ambiente es íntimo y la cocina espectacular. Un local muy agradable para una velada perfecta. Platos tan originales como el crocante de cochinillo mamon o el ala de raya a la vinagreta de ajo, anchoas y alcaparras. Si decides cenar en La Gloria deja hueco para los postres. Restaurante Rafael. San Martín 300, Miraflores. Tel. +51 2424149. Es el restaurante de noche del Chef Rafael Osterling. Impresionante. La barra, al igual que en el restaurante La Gloria, es muy divertida y con mucho ambiente. Esta ubicado en una casa republicana limeña de comienzos del siglo pasado, con un ambiente familiar y cotidiano, con una cocina casera de alto nivel pero a la vez innovadora. Un local estupendo para una velada perfecta. Restaurante Lima 27 Santa Luisa 295, San Isidro. Tel +51 421 9084. Es un nuevo restaurante en San Isidro. El ambiente es mucho más joven que en los anteriores. Está siempre lleno de españoles y tienen música y DJ después de la cena. Es ideal para quedarte a tomar algo. Es restaurante, bar, lounge minimalista y con buena comida. Cuenta con varios espacios y es un local que está muy de moda. Restaurante Malabar Camino Real 101, San Isidro. Tel. +51 4405200 o 4405300. Comida con influencia de la selva de otro de los grandes cocineros de peruanos, Pedro Miguel Schiaffino. Sus visitas constantes a la Amazonía, y el trabajo cercano a las comunidades y los productores de la selva forman parte esencial del trabajo de este Chef. Cocina de autor muy original con productos de temporada. Espectacular. Schiaffino ha sido uno de los primeros cocineros que empezó a trabajar con los productos de la selva. Este tipo de comida fue ignorada por mucho tiempo y ahora se empieza a conocer en Lima. Muchos limeños eran reacios a probar estos platos. Y por supuesto, los restaurantes japoneses. Los que hay en Lima son los mejores que puedes encontrar a nivel mundial, superados solo por los restaurantes de Tokio. Restaurante Toshiro. Av. Conquistadores N° 450, San Isidro. Tel. +51 2217243 Que no te confunda su mala decoración. Aquí vas a encontrar el mejor pescado que puedas comer en tu vida. Toshiro es una eminencia mundial, amigo de Ferrán Adriá, Santamaría, Arola, todos le han propuesto abrir un restaurante en España. Es comida japonesa super clásica. Restaurante Osaka Como fusión japo-peruana sin duda alguna es el mejor. Increíble. Hay más, pero hemos puesto los dos mejores. Hay que viajar a Lima y seguir añadiendo nuesvos descubrimientos a esta lista.