Restaurantes secretos en Estambul

Estambul, la ciudad de bellezas naturales e históricas, única, capital de civilizaciones del pasado y del presente, cosmopolita. La única ciudad del mundo situada entre dos continentes. Capital de imperios poderosos, el romano-bizantino y el otomano. Hoy en día, moderna, la ciudad más grande de Turquía y capital económica, cultural y turística. Con bellezas arquitectónicas que siguen sorprendiendo. La Mezquita Azul, Santa Sofía con su espectacular cúpula de mosaicos, el Palacio de Topkapi, el Versalles otomano hoy Museo de Arqueológia. El Gran Bazar uno de los mayores del mundo. Y por supuesto gastronomía, con restaurantes especiales que no siempre conocemos cuando nos enfrentamos a una nueva ciudad. La comida turca rica en especias, verduras, carnes asadas y aceite de oliva es muy sabrosa y fusiona la cocina de Oriente Medio con la cocina mediterránea. Pero en Estambul hay más. La mezcla de culturas unida a la modernidad, también ha dado sus frutios a ivel gastronómico. Locales nuevos, modernos y de toda la vida en una ciudad mágica. Y quién mejor conoce dónde se come super bien en cualquier ciudad, es siempre la gente que vive en ella. Os dejamos una guía de los restaurantes de moda de Estambul, que no quiere decir que sean necesariamente los más conocidos o los más turísticos. Pero sin duda, son en los que encontrarás mejor ambiente y una comida exquisita. Disfrútalos. Restaurante NOPA Atiye Sokak No. 6. Nişantaşı. Tel. (0212) 327 58 68 Nopa Restaurant & Grill se ubica en un amplio patio rodeado de exuberantes jardines verticales. El techo de cristal se abre en cuestión de segundos y convierte el espacio en un comedor al aire libre y bar de cócteles. Sirven carnes y mariscos exóticos. La carta de postres sorprende con helado en carpaccio de piña sazonado con chiles rojos y cilantro confitado, un sabor picante a medida para las noches de verano de Estambul. Nopa cambia sin esfuerzo de restaurante de día a restaurante y lounge de noche, por lo que es un buen lugar para cenar y tomar luego una copa. Restaurante LA BRISE Mim Kemal Öke Caddesi No. 11A. Nişantaşı. Tel. (0212) 244 48 46 La famosa brasserie francesa que solía estar ubicada en Beyoglu se ha cerrado y abierto de nuevo en el distrito de moda de Nişantaşı sin perder un ápice de su encanto. Con un interior de caoba oscura y una zona para sentarse fuera, se puede disfrutar de una comida basada en platos franceses en plan informal. El ambiente es acorde al barrio donde esta ubicado, en el barrio de Macka, una zona bien de la ciudad. Restaurante LIMONATA City’s Shopping Mall. Teşvikiye Caddesi No. 162. Nisantasi. Tel. (0212) 373 2300 Limonata es el restaurante más especial del centro comercial Nisantasi. Su propietario, el empresario culinario Izzet Çapa le ha dado un toque personal entusiasta y extrovertido, junto con verduras frescas de colores y una cocina abierta. Limonata es un restaurante que basa su ofreta en conceptos como la comodidad y autenticidad. El diseño local es un collage de objetos que han entrado en nuestras vidas por una razón u otra. También en Macka, cuenta con un rico menú como entrecot que es donner, postres increíbles, y por supuesto su bebida la Limonata, elaborada de diferentes maneras. Muy original. Restaurante PARK SAMDAN & THE BAR Harbiye Mh., Mim Kemal Öke Cd No:18 Nisantasi. Tel. (212) 225 0710 Parque Samdan es un clásico en Nişantaşı. Excelente cocina tradicional turca, en el centro de la moda de Estambul. El restaurante está especializado en platos clásicos con un toque continental, tales como el camarón agridulce envuelto por los pasteles "kadayyf"o como postre Panna cotta servida con una salsa de frambuesa. También hay una amplia selección de vinos tanto nacionales como internacionales. Es uno de los restaurantes más chic de la ciudad con un elegante diseño milanés. Restaurante TUGRA Ciragan Palace Kempinski. Ciragan Caddesi 32. Tel. (212) 236 7333 Es uno de los mejores restaurantes turcos de Estambul. Reserva con antelación y pide mesa en uno de los tres balcones que dan al Bosforo. Asegúrate una noche inolvidable y romántica. Está ubicado en el palacio del Hotel Ciragan Kempiski. Tienen especialidades como cordero Külbastı y Testi Kebab y un menú clásico moderno con recetas de cocina turca y Otomana aligeradas. En Tugra, además de una exquisita comida, el ambiente, la decoración turca, la música, la luna y la luz de las velas, hacen el resto. Restaurante NISANTASI BRASSERIE Abdi Ipekçi Caddesi No. 23/1. Nisantasi. Tel. (0212) 343 04 43 Situado en el barrio de moda, en Nişantaşı,es el punto de encuentro de celebridades de Estambul. El lugar de estilo art-deco siempre está lleno y animado, sobre todo zona de comedor al aire libre. La atmósfera es la de un bistrot francés elegante con techos altos y una impresionante lámpara de araña y espejos en las paredes. Menú francés con salmón, carpaccio de ternera, sandwiches, ensaladas, hamburguesas, croque-monsieur, todo buenissimo. Y excelentes postres. La sopa de cebolla francesa y el pescado con mantequilla y limón, son algunos de sus platos más populares. Y no dejes de probar los profiteroles y la tarta de pera. Restaurante PANDELI Hoca Paşa Mh., 34110 Fatih. Tel. (212) 527 3909 Esta en el mercado de las especies cerca del bazar, muy tipico, y con mucha fama. Se puede ir cuando visites el bazar y Estambul histórico. Comida turca, en un local con un encanto especial que nos remonta a otras épocas. Lo mejor, las vistas al mercado de las especies y al puente del Bosforo Restaurante KIYI Kefeliköy Caddesi 126. Tarabya. Tel. (212) 262 0002 El restaurantees es uno de los mejores en Estambul para comer pescado. A la orilla de Tarabya, es frecuentado por gente famosa Es muy acogedor y agradable decorado con madera y una colecciónde fotografías y pinturas de artistas turcos. Su cocina tiene fama en la ciudad. La comida es siempre fresca, pescados y mariscos de calidad, aunque hayq ue decir que no es barato. Restaurante BORSA İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı. Tel (212) 232 42 01 / 02 HarbiyeEspecializado en comida turca, Borsa es un elegante y exclusivo restaurante que ofrece platos con presentaciones llamativas, bodega privada y una decoración con cuadros del famoso artista. Se encuentra dentro del Convenio de Estambul y del centro de exposiciones. Entre sus especialidades están las hojas de parra rellenas de carne, o los pasteles cocidos y de estofado de cordero con soufflé de chocolate, cocina clásica turca y platos regionales de Anatolia. En Boğaziçi Borsa Restaurant, encontrarás empresarios, figuras políticas, artistas y personajes conocidos de la sociedad. Restaurante ULUS 29 Adnan Saygun Caddesi Ulus Parkı İçi No:71/1 Ulus. Tel. (212) 358 29 29 Es actualmente un must go.Vistas maravillosas y ambientazo. Recomendable al cien por cien. Menús preparados por el chef Şeren, un restaurante donde la decoración se basa en tendencias del mundo definidas por el diseñador Zeynep y Diseño ZF. Con vistas sobre el puente del Bósforo y terraza al aire libre en verano. Coviene reservar ya que esta muy de moda. Simplemente espectacular. No te lo puedes perder. Resaturante MIKLA The Marmara Pera Meşrutiyet Caddesi 15, Beyoğlu. Tel. (212) 293 5656 Otro imprescindible. Situado en la última planta del Hotel Marmara Pera, en el barrio de Pera, que es lo trendy ahora, con terraza, es espectacular, cocina de autor, vistas, cristal, acero. Hay que reservar con antelación porque siempre está lleno. Restaurante ZUMA Salhane sk No:7 Ortaköy. Tel. (212) 236 22 96 El mejor japo de Estambul. Muy recomendable, con una decoracion chulísima al borde del bosforo pegado a Angelique que es el mejor sitio de copas de la ciudad. Una representación contemporánea de la cocina japonesa informal estilo, izakaya, respetando las tradiciones de la cultura de la comida japonesa, ZUMA trae los sabores auténticos y las texturas de Japón.