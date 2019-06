Un refugio en el "Techo de Europa"

Si eres capaz de llegar a la estación de Jungfraujoch, podrás decir que has estado en lo más alto del continente europeo. Eso es lo que dice el cartel a tu llegada. Y no solo eso, la única menera de llegar allí es tomando un ferrocarril que cuenta también con la estación a mayor altitud de toda la red de transporte ferroviario europea. Los trenes tienen que pasar a través de un túnel excavado y llegan a una altitud de 3.454 metros. Solo se puede acceder al refugio entre marzo y octubre por una pista protegida. El resto del año, los únicos clientes son montañeros expertos y valientes escaladores. El Mönchsjoch Hütte es un refugio de montaña ubicado en los Alpes de Berna, en el cantón de Valais, en Suiza. A una altitud de 3.658 metros y es uno de los más altos propiedad del Club Alpino Suizo. Se encuentra justo encima de la Mönchsjoch Obers a 3.627 metros, entre el Mönch y Trugberg, en el glaciar de Aletsch superior. El alojamiento ideal para los ascensos al Jungfrau, Mönch y otros picos de la región. Entre dos de los glaciares del Gran Glaciar de Aletsch, al este el Emigschneefäld, y al sur el Jungfraufirn. El refugio es también la base o el final de la espectacular travesía del Grosser Aletsch Gletscher, el mayor de los glaciares europeos, con 24 kilómetros de longitud. Sobre un glaciar cubierto de nieve, el alojamiento es básico, pero muy acogedor, y desde luego, quien allí se aloja, no tiene la intención de pasar mucho tiempo en su interior. La cabaña cuenta con una gran sala común utilizada por los huéspedes y por los que llegan para pasar el día desde la estación de Jungfraujoch. Es un lugar bantante popular para comer si hace buen tiempo. La capacidad para pasar la noche es de 120 personas en varias residencias pequeñas. Las habitaciones son compartidas y las camas cuentan con edredones nórdicos. Es necesario reservar con antelación la estancia, el desayuno y la cena. Mönchsjoch Hütte es un lugar fantástico para los amantes de la alta montaña y para los más aventureros. Hay muchas actividades, desde paseos con perros husky, senderismo por el glaciar, paseos con raquetas de nieve hasta escalada en hielo y escaladas deportivas. El bar restaurante sirve comidas para mantener la energía de todos los deportistas y la pequeña terraza te permite disfrutar de vistas increíbles. Para comer no es necesaria la reserva previa. Mönchsjoch Hütte es el refugio de montaña más alto de todo el territorio suizo.