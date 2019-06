Recorrer Madeira en... ¡sidecar!

Madeira es una isla agreste y de bellos paisajes, de costa recortada y rocosa en la que se esconden deliciosas piscinas, puertos encantadores y unas vistas realmente sorprendentes además de un interior secreto y preciosista; hay muchas formas y maneras de recorrer esta isla y hoy queremos proponerte una que nos ha parecido tan interesante como divertida y con un toque de aventura vintage: en sidecar. Si eres de los que se queda enganchado a la imagen de aquel antiguo medio de transporte imaginando como sería circular en él, en Madeira tendrás la oportunidad de vivirlo. Se trata de un vehículo seguro y moderno, adaptado a la normativa en todos los aspectos y también en el ecológico, es apto incluso para viajar con niños, tanto que recorrer Madeira en uno de estos curiosos vehículos convertirá tu viaje en un tiempo inolvidable. Puedes hacerte con un sidecar desde una hora hasta ocho en función de la ruta que decidas recorrer pero, además, puedes personalizarla, cambiar unas paradas por otras o marcar los tiempos en función de cómo y cuánto te vayan seduciendo los rincones de Madeira que vas a descubrir; algunos son los que imaginas, las visitas obligadas de la isla, y otros son esos pequeños tesoros que sólo los isleños conocen y que tú, si te lanzas a vivir un tour en sidecar, descubrirás también. Los tours más cortos son los que no salen de Funchal, capital de Madeira, y te llevan a rodar una ciudad de nada menos que 500 años de antiguedad montado en un estupendo sidecar; los nocturnos también son tours breves, entorno a una hora, y los fotográficos se elevan a dos por aquello de darte tiempo a enfocar bien dado que visitarás los rincones más fotogénicos de la isla. En Madeira Sidecar Tours te propondrán rutas un tanto más largas, de hasta tres o cuatro horas, que se dirigen a los rincones más emblemáticos de Madeira -Curral das Freiras, Caletha o Punta de San Lorenzo además de la imperdible Funchal-; si queres pasar el día quemando rueda en tu sidecar, podrás elegir el tour del este o el del oeste, ambos de ocho horas de duración pero, si eres de los que planifica el viaje hasta el mínimo detalle y llevas tu recorrido trazado, si ya conoces Madeira y tienes claro lo que quieres volver a ver, no tienes más que hacer tu propuesta al equipo de Madeira Sidecar Tours porque estarán encantados de convertir tus planes en un día inolvidable. Si estás buscando una divertida escapada de otoño, no lo dudes, vuela a Madeira a conducir un sidecar antes de que el frío se imponga ¡no te arrepentirás!