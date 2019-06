5 recomendaciones para encontrar tu destino ideal este verano

Hay quienes todavía no tienen su destino escogido para este verano y queremos ayudarles. Si aún no tienes claro a dónde quieres viajar, estas pautas que te traemos a continuación son las que has de seguir para que tus vacaciones sean perfectas y sin ningún tipo de agobio.

Para poder encontrar tu destino ideal es esencial fijarse en:

1. Tu presupuesto: primeramente, tener claro cuánto dinero te quieres gastar. No serán igual unas vacaciones de 200 euros, que otras de 1.000. Si tu presupuesto no es muy alto, lo mejor es pensar en algún viaje dentro de España o en países de alrededor, como Portugal, Francia o incluso el resto de Europa.

2. Hay una época para cada destino: aunque sea verano, no a todos les apetece irse a un destino a pasar calor. De hecho, hay muchos países que se intentan evitar en estos meses debido a las altas temperaturas o también a las temporadas altas y la masificación turística. Hay países del norte como Groenlandia, que en agosto viven la mejor época para ver auroras boreales.

3. El tipo de viaje que quieres: no es lo mismo querer una escapada de sol y playa, que tener ganas de vivir una aventura. Así, si lo que quieres es coger la mochila y emprender un viaje, Tailandia en el mes de julio puede ser una opción o Vietnam, aunque con temperaturas bastante elevadas. Todo volverá a depender del presupuesto que tengas.

4. Cuántos días va a durar: si no tienes muchos días de vacaciones, te recomendamos que no te vayas muy lejos, ni tampoco a lugares donde se recomienda pasar más tiempo para conocerlos mejor. Si este verano no tienes días suficientes, elige un destino más sencillo y cercano pensando en que al año que viene quizás puedas disfrutar más tiempo.

5. Cultura, idioma, gastronomía: para muchos es muy importante las diferencias culturales, al igual que el idioma o la gastronomía. Si te gusta conocer mundo, eres de mente abierta y te manejas bien con los idiomas, entonces no tendrás problemas para bajar a cualquier lugar. Si por el contrario eres muy exquisito y no respetas las prohibiciones que puedes tener al viajar a otro país, es mejor que te lo pienses dos veces antes de lanzarte a otro mundo.