Nikko es una ciudad histórica famosa por sus templos y sus santuarios, tanto que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde finales del siglo plasado, célebre también por su entorno natural y los balnearios que puedes visitar en sus alrededores y por todo ello un lugar turístico nipón de primer orden que, en verano, tiene un atractivo especial.

Templos Nikko | Pixabay

A lo espectacular que resulta siempre la visita a los museos y parques temáticos de Nikko, se suman en verano actividades al aire libre y eventos típicos que no te puedes perder si visitas esta ciudad en verano, es más, tienes que visitar Nikko en verano para disfrutarlos. pero ¿cómo organizar tu visita a Nikko para no perderte nada? te lo contamos en 5 pasos que son, en realidad, 5 razones para visitar Nikko en verano.

Kayaking por el río Kinugawa

De entre todas las actividades al aire libre que puedes experimentar en Nikko hay una que no te puedes perder, practicar kayaking por el río Kinugawa porque el entorno natural es magnífico y te permitirá descubrir la naturaleza japonesa como nunca antes hayas imaginado.

Kayaking por el río Kinugawa | Turismo de Nikko

Take no You Matsuri

Éste evento, que es también una actividad al aire libre, se celebra de forma recurrente desde el pasado 7 de julio y hasta el 4 de agosto y consiste en el encendido de miles de linternas de bambú hechas a mano y las llamadas luces de bonbori; además podrás visitar uno de los santuarios que hacen famosa a esta ciudad, el de las Estrellas, y dejar allí escritos tus deseos atándolos a las ramas de los árboles.

Wonderland Nikko EdoMura

Este parte temático no está pensado para mostrarte la ciudad sino para que la vivas en la que fue su época de esplendor, a era Edo; visitar este lugar es lanzarte a vivir un viaje en el tiempo que te llevará a convertirte en un samurái o una geisha y disfrutar de espectáculos propios de la época como los que se ofrecen en el Teatro Ninja (todo ello sin salir del parque).

Wonderland Nikko EdoMura | Turismo de Nikko

Tobu World Square

El Tobu World Square es el Museo de Arquitectura de Nikko, es espectacular a rabiar porque contiene la reproducción de más de 100 edificios famosos por su arquitectura, algunos de ellos son incluso Patrimonio de la Humanidad; te encantará descubrir alguno muy nuestro como las reproducciones de la Sagrada Familia o del Palacio de la Alhambra de Granada.

Trick Art Pian Nikko

Este museo está especialmente recomendado para los que se mueren por disfrutar como niños y también para quienes viajan con niños, se trata de un museo muy sensorial, aquí se disfruta viendo (está lleno de ilusiones ópticas), tocando y, en definitiva, sintiendo el arte. Te sorprenderá sobremanera este museo porque las obras que expone son lo que se ha dado en llamar ‘track art’, una representación tridimensional de objetos planos que juega, de principio a fin, con nuestra percepción.

Nikko | Pixabay

Recomendarte la gastronomía nipona es un consejo del todo evidente y que seguro que no necesitas si tienes Japón por destino pero, en particular, en la ciudad de Nikko en verano hay un helado que no puedes dejar de probar: Kaki Koori de agua natural; este helado se elabora artesanalmente a partir de agua de manantial hasta convertirlo en hielo natural.