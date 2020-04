Aunque esta información puede variar con el paso de los días, incluso en cuestión de horas, hay ciertos países repartidos en varios continentes en los que aún no se ha registrado ningún caso. Esto puede parecer increíble si miramos como está el panorama internacional y como, Europa, sufre cada día más.

En nuestro país aunque parece que los contagios van bajando, aún queda mucho por hacer para lograr que esta enfermedad desaparezca en la medida de lo posible, al menos, a gran escala. A pesar de todo esto, un total de nueve países parecen todavía librarse de esta pandemia. Estos son:

1. Asia: son tres los países de Asia que aún no han dado la voz de alarma

Sin embargo, también se puede dudar de si será cierto o no. En Corea del Norte las autoridades dicen que no ha llegado, pero realmente viven continuamente en un gran hermetismo y resulta muy complicado saber si es verdad. En Turkmenistán ocurre algo parecido, puesto que sus autoridades han censurado hablar de esta enfermedad, asegurando que no ha penetrado en el país. Por último, Tajikistán también parece librarse por el momento.

Corea del Norte | Pixabay

2. Oceanía: quizás este continente juegue con algo de “ventaja” ya que se encuentra más aislado y sus países resultan ser pequeñas islas, no muy poblada, que además ahora mismo no aceptan a turistas.

Estos países son las Islas Salomón, Tonga, Samoa y Vanuatu, todos ellos con poblaciones locales que rondan entre los 100.000 y los 642.000.

Samoa | Pixabay

3. África: en el continente africano aún hay dos países que se libran

Por un lado, las islas Comoras situadas al sureste. Por otro lado, Lesoto, país que declaró el estado de emergencia el día 25 de marzo aunque no tenía ningún caso dentro de sus fronteras. Aunque esta lista era más grande, países como Malawi o Sudán del Sur han ido detectando casos en las últimas horas.