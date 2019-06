Prospect Heights, el barrio de moda de Brooklyn

En este momento, una de las zonas que está en auge es el barrio de Prospect Heights, en Brooklyn. Es lo más inn que encontrarás más allá de lo típico de Nueva York.



Resulta que Brooklyn siempre ha sido una distrito con identidad propia. Es conocida por ser el puerto de llegada de miles de inmigrantes, por lo cual la mezcla de culturas es una de sus principales características. Hoy en día, caminando por sus calles encontrarás arquitectura más antigua mezclada con tiendas y restaurantes de los más moderno. Una combinación ecléctica que le da mucho encanto a la ciudad.



Allí, en medio de la movida cultural que se está gestando en Brooklyn, está Prospect Heights. Un barrio pequeño pero que, en este momento es el epicentro cultural donde encontrarás múltiples actividades para hacer.



Si tu curiosidad te lleva a disfrutar de los clásicos deportivos del lugar que visitas, en Prospect Heights tienes, ni más ni menos que el estadio Barclays Center, hogar de los Brooklyn Nets de la NBA y casa, también de los New York Islanders, el equipo de hockey. También es un lugar de conciertos de artistas como Jay Z y los Rolling Stones. Como curiosidad, el sistema de ventilación perfuma cada estancia del estadio con una fragancia Calvin Klein.



Para saciar tu interés por el arte, bastará con dedicarle tiempo al Brooklyn Museum, en donde encontrarás una gallería con piezas del antiguo Egipto que incluso tiene una cámara con su momia y miles de artículos que nos transmiten cómo los egipcios creía que era la vida después de la vida… si vas con peques, es un espacio muy interesante. Si es la primera vez que lo visitas, comienza por la primera planta, donde verás una explosión multicultural y te dará una muy buena idea de lo que encontrarás en las diferentes áreas del museo. La visita al todo el complejo puede llevarte todo el día y no te cansarías de ver cosas interesantes. Programa tu recorrido así conoces lo que más te interesa.



La naturaleza se desvela en el Brooklyn Botanic Garden con sus más de 40.000 plantas de todas partes del mundo y las esculturas de Isamu Noguchi. Otro de los sitios más interesantes del barrio es su biblioteca, aunque no tengas demasiado tiempo para recorrerla por dentro. Su fachada bien vale la pena conocer.



Es tan ecléctica y multicultural, que una visita gastronómica es otra de las maneras de planificar tus vacaciones de este lado del mapa.

Conservando las recetas tradicionales de Japón, el Chuko Ramen con esta característica sopa japonesa como especialidad.

El Caribe llega a Prospect Heights en el The Island, donde no te puedes ir sin pedir el “pollo jerk” o los “camarones calypso”. El lugar es pequeño y seguro que tendrás que esperar por una mesa. Pero, ¿sabes cuál es la razón para que haya tanta gente? Todo es, simplemente, delicioso.



Tom's es el lugar para unos infaltables panckakes. Las tortitas más famosas del lugar que ha estado sirviendo desayunos y brunchs durante generaciones. ¿Más sabores típicos americanos? Cruzando la celle desde el estadio Barclays está Shake Shack. Su “root beer float” es memorable, si no lo has probado nunca, aquí tienes una muy buena oportunidad de saborear este refresco con helado flotando…

¿Buscas algo más tradicional? The Vanderbilt tiene una carta extensa que incluye lasaña de berenjenas o chuletas de cerdo a la parrilla.



La noche pide fiesta y en el bar clandestino Tooker Alley encontrarás los cócteles clásicos entre los más modernos. Si prefieres toparte con locales, pasa por WeatherUp.



Y ¿qué llevarte de recuerdo de tus vacaciones por Prospect Heights? Libros, de la tienda Unnameable Books, alguna delicia de Bklyn Larder, las cervezas caseras de Bitter and Esters y si te fascina la mayonesa, tienes todo un mini imperio para probar nuevas variantes en Empire Mayonnaise.



El barrio está muy bien comunicado a través de las líneas de trenes 2, 3, 4, 5, B, D, N, Q, y R; además de los buses del sistema de transporte público. Si estás en Lower Mahattan, te llevará unos 10 minutos estar en Prospect Heights.



Más información:

NYCGO Insider Guides