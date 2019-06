El primer Virgin Hotels está en el centro de la ciudad de Chicago

El primer hotel de Virgin Hotels

Está en el centro de la ciudad de Chicago





Richard Branson es uno de los hombres de negocios más importantes, reconocidos e influyentes del mundo. Pero, además de ser CEO de Virgin Group, Richard Branson es Sir. Le quedaban pocas cosas por hacer al frente de esta compañía y el turismo era una de ellas. Por eso desde hace tiempo llevaba pensando en la idea de ofrecer a los viajeros de todo el mundo un lugar en el que pudieran divertirse y sentirse cómodos sin que su cartera se resientiera.



El primer hotel de Virgin Group ha abierto sus puertas en la ciudad de Chicago el pasado mes de abril de 2015 y ya se ha convertido en uno de los establecimientos estrella de la ciudad estadounidense. Todo aquel que tenga previsto viajar a Chicago y quiera disfrutar de la excelencia hecha hotel tan sólo tiene que acercarse a ver –o alojarse, si tiene tiempo y ganas- el Virgin Hotels Chicago.



Está situado en un edificio histórico, el Old Dearborn Bank, una construcción emblemática en la ciudad que ha sido reformado y adaptada durante dos años para convertirse en lo que, a día de hoy, podemos contemplar. Su apariencia art decó no pasa desapercibida y tanto en su exterior como en la mayor parte de sus interiores todavía se pueden admirar detalles y acabados originales que se han mantenido a pesar de las obras.



Es curioso ver la transformación que ha sufrido, pasando de albergar las oficinas de un banco a acoger a miles y miles de viajeros de todos los rincones del mundo. Cuenta con 250 habitaciones, 40 de ellas suites y otras dos penthouse suites para los clientes más exclusivos. Aún quedan cosas por hacer, pero en total tiene cinco restaurantes en su interior, por lo que su oferta se adapta a todo tipo de huéspedes.



Por ejemplo, Two Zero Three, una cafetería de estilo europeo o el restaurante Miss Ricky’s y su correspondiente lounge en la azotea –perfecto para las noches de verano-. Sus 26 plantas son acogedoras y presentan una decoración elegante y sobria, que invita no sólo a dormir en este hotel, sino también a disfrutar cada segundo de la estancia en él.



El Virgin Hotels Chicago es moderno pero a la vez es capaz de transportar a cualquiera a otra época con detalles como las puertas de cobre de su ascensor, el montacargas o algunos de sus techos. Además, en el hotel de Sir Branson hay wifi gratis y no se cobran suplementos por hacer el check out tarde.