Polihale, la playa virgen donde los espíritus 'saltan' al más allá

Visitar Polihale es una experiencia asombrosa. Es probablemente lo más cerca que jamás llegarás a las orillas prohibidas de la isla de Kauai, en Hawái. Y es que las leyendas locales cuentan que los acantilados al final de esta magnífica playa virgen son los que utilizan los espíritus para salir saltando de este mundo.

Para llegar a este lugar tan especial tendrás que ir al extremo más occidental de Kauai, con kilómetros de costa arropada por dunas de barrera que alcanzan hasta 30 metros de altura. Un destino para auténticos aventureros, ideal para los que buscan lugares exóticos lejos de los lugares más turísticos y a kilómetros de distancia de la ciudad más cercana, Kekaha, solo accesible por un camino de tierra mal señalizado y repleto de baches. Este es uno de esos paraísos vírgenes a los que es imposible si no es con un vehículo todoterreno.

Polihale es lo más lejos que uno puede ir en Hawái y sus 20 kilómetros de playa lo convierten en una de las playas más largas de todas las islas. Estar en este rincón del planeta es sentir que el mundo queda muy, muy lejos. Conducir por la playa está permitido, una playa flanqueada al norte por las crestas de las montañas de Na Pali Coast. Puedes acampar en el parque, el permiso lo puedes obtener en la página oficial del parque. La tarifa es de 18 dólares, unos 16,5 euros, para seis personas.

Bañarte solo es posible en Queens Pond -'la Charca de la Reina'- en el extremo sur del parque. Se trata de una zona de playa salvaje cuya orilla está protegida del mar abierto. Si eres un amante del surf aquí podrás practicar tu deporte favorito, así como bucear, pero sabiendo que estas actividades seguras no son seguras a lo largo de esta playa. Recuerda que hay corrientes de agua y que las riadas profundas a lo largo de la costa son muy fuertes, sobre todo en los meses de invierno. Polihale Beach es la última playa en el lado oeste que marca el inicio de la costa Napali, al borde de las llanuras de Mana. Este es un espectacular tramo de desierto dentro del parque, con dunas de arena, cactus del desierto y puestas de sol espectaculares. Y no hay refugio alguno a la sombra, así que no olvides llevar un paraguas o una sombrilla y una gran cantidad de agua, si planeas pasar por allí.

En cualquier caso, si decides adéntrate en este parque es imprescindible llevar agua, comida, algo para obtener sombra, y todos los suministros que creas que vas a necesitar en un lugar tan alejado de todo como este. Porque no hay tiendas ni bares ni instalaciones médicas ni tampoco salvavidas y la mayor parte del año, especialmente durante el verano de Hawái, de marzo a octubre, el sol es muy intenso y no hay lugares en lo que resguardarse a la sombra.

Así que es fundamental comprobar el pronóstico del tiempo y las condiciones del camino, ya que en caso de lluvia, las inundaciones pueden bloquear la carretera. En la Oficina de Visitantes de Kauai te informarán de las posibles advertencias y cierres. Una vez en la isla, informa a los residentes de tu plan, por precaución. La ciudad de Ele, en la autopista 50, es la última parada con servicios. El camino a Polihale, completamente distinto a lo que uno pueda esperar en una isla tropical, más bien es una carretera propia de un desierto. En los días en los que brilla el sol, en este tramo que va hacia el parque se crean incluso espejismos.

Después de recorrer algo más de tres millas, el camino termina en un enorme árbol de samán donde hay que girar a la derecha y conducir hasta el área en la que verás otros coches estacionados. Desde este punto el camino hasta las dunas se abre a la impresionante inmensidad de Polihale.

Más información:

Polihale State Park