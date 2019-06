Virginia Beach es una de las mejores playas de Estados Unidos, un lugar muy popular y turístico, ideal para viajar en familia. Resorts de lujo, compras, paseos por la playa y música en vivo hacen de este enclave uno de los lugares preferidos en los meses veraniegos. Ubicada en el océano Atlántico en el estado de Virginia, Virginia Beach esta incluida en el libro Guinness de los récords como la playa más larga del mundo. La playa empieza en el extremo sur del Chesapeake Bay Bridge-Tunnel, el puente túnel más largo del mundo, y se extiende hasta la frontera con Carolina del Norte. Ahí es nada. Kilómetros y kilómetros de playa de arena fina y olas que hacen las delicias de los niños, las familias y los amantes de los deportes. Y a tan solo 20 minutos de Richmond y muy cerca de la capital Washington D. C. En Virginia Beach se puede pescar, nadar con delfines, coger olas con tablas de surf, disfrutar de muchas atracciones y hay miles de cosas divertidas que hacer además de centros comerciales y out lets. Actividades para todos y en familia. Parques históricos, parques de aventura, deportes acuáticos y deportes de motor, además parques zoológicos y acuarios. La hermosa y acogedora playa de arena y el famoso paseo marítimo de Virginia Beach lleno de vida en verano, harán el resto. Todo lo que uno pueda pedir para unas vacaciones perfectas lo encontrarás aquí. Y además de playa, conciertos al aire libre, surf y compras, hay varios lugares históricos que se pueden visitar en familia. El Faro Cape Henry construido en 1792, curioso porque fue el primero en ser aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y aprobado por la constitución. Es su momento era fundamental para el tráfico marítimo en esta zona. El Museo Atlantic Wildfowl Heritage Museum ubicado en el histórico Witt Cottage en el paseo marítimo de Virginia Beach, muestra arte y artefactos para documentar todo acerca de las aves migratorias que pasan por Virginia Oriental. Exposiciones de esculturas de aves silvestres y aves playeras que muestran la evolución de esta forma de arte estadounidense desde señuelos a tallas reales. A los peques les encantará. Old Coast Guard Station, la estación de la antigua Guardia Costera que preserva la historia de Virginia de las comunidades costeras y el patrimonio marítimo. Dos galerías del museo muestran la historia de salvamento de los Estados Unidos y de los servicios de la Guardia Costera, y los naufragios en la costa de Virginia. La Francis Land House, una antigua y próspera plantación que se ha conservado hasta nuestros días como museo y que muestra cómo era la vida en aquellos años, tanto de los propietarios como de los esclavos. La casa está decorada con una mezcla de antigüedades y reproducciones del período en el que que Francis LandVI y sus esposas e hijas vivían en la residencia, alrededor de los años 1805 a 1819. Sin duda un destino a tener en cuenta durante las vacaciones de verano.