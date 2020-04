Los viajes gastronómicos son deliciosos, especialmente deliciosos si nos los procuramos nosotros mismos mejorando nuestras dotes culinarias; hay quien dice que saldremos de este confinamiento más solidario, cabe que sea cierto o no pero de lo que no nos cabe ninguna duda es de que vamos a salir cocinando mejor de lo que entramos porque, aunque el hábito no hace al monje, la experiencia es un grado y nuestras cocinas funcionan a fuego lento y rápido durante todo el día, todos los días.

Hoy te proponemos un viaje muy evocador y apetecible ¿quién no querría pasar este verano unos días por Centroamérica? no sabemos como tendremos de fácil o difícil hacer realidad ese viaje a corto plazo pero lo que sí sabemos es que puedes vivirlo ya mismo a través de estos 5 platos típicos de esa zona tropical del mundo. ¡A la cocina!

Sí, a la cocina para poner rumbo al plato con estos destinos por delante: Costa Rica, Belice, Panamá, Guatemala y Honduras.

¿Qué plato no puedes dejar de degustar en tu próximo viaje a Costa Rica? picadillo de papa y carne; y mientras esperas a degustarlo en este maravilloso país te animamos a que lo prepares tú mismo en casa siguiendo éstas indicaciones: debes calentar en una cacerola un poco de aceite de oliva y añadir después 300 gramos de carne picada de ternera, 4 lonchas de panceta, media cebolla picada, 150 gramos de pimientos picados, dos de ajo, cucharadita y media de sal y un poco de cilantro; remueve poco a poco hasta que la carne pierde su color rosado, entonces añade un kilo de patatas cortadas en cubitos, un vaso de agua y un golpe de orégano, tapa la cazuela y déjala cocer a fuego lento durante unos 15 minutos, añade un poco más de cilantro y en pocos minutos tu picadillo estará listo para servir con tortillas.

Chimole, plato típico de Belice | Imagen cortesía de CATA

¿Y en Belice? ¿qué se come en Belice? ¡chimole!. Se prepara así: debes asar 10 pimientos rojos sin las semillas ni las venas; después déjalos reposar en un bol con agua mientras en un molinillo de especiasl mueles unos clavos, unos granos de pimienta de Jamaica, una cucharada de semillas de achiote y media cucharadita de comino, reserva esta mezcla; en una licuadora mezcla 5 dientes de ajo, una cucharadita de orégano, una cucharada de vinagre de vino blanco, media cucharada de pimienta, una pizca de sal, la mezcla que has preparado en el molinillo previamente y los pimientos asados; una vez mezcles todo bien obtendrás una pasta, también llamada sopa, negra que se sirve con huevos cocidos.

Sancocho, plato típico de Panamá | Imagen cortesía de CATA

Y en Panamá, el famoso país del canal, ¿qué se come en Panamá? sancocho panameño y se prepara tal que así: pon kilo y medio de pollo en una cacerola y cúbrelo con agua, cuécelo a fuego fuerte durante cinco minutos, después baja el fuego y añade un kilo de patatas picadas, dos mazorcas cortadas en tres trozos y 400 gramos de yuca, déjalo cocer a fuego lento durante unos 45 minutos; añade una cebolla picada, un pimiento verde cortado en cubitos, cilantro, unos dientes de ajo, una pizca de sal y otra de orégano, déjalo cocer durante 15 minutos más; a continuación retíralo del fuego, déjalo reposar durante 10 minutos y sírvelo después acompañado de arroz blanco.

Enchiladas, plato típico de Guatemala | Imagen cortesía de CATA

Uno de los platos típicos de Guatemala son las enchiladas y están deliciosas... prepáralas así: sobre una hoja de lechuga coloca una mezcla de verduras que sean de tu gusto pero entre las que no deben faltar ni la cebolla ni la remolacha; sobre esas verduras puedes colocar pequeños trozos de carne de res o pollo (también al gusto) y un poco de salsa de tomate natural; puedes cerrar la enchilada con huevo duro cortado en rodajas, queso y cilantro picado.

Pescado frito con tajadas de plátano verde y encurtidos, plato típico de Honduras | Imagen cortesía de CATA

Y uno de los platos más tradicionales de Honduras es el pescado frito con tajadas de plátano verde y encurtidos; este plato hondureño enamorará a través del paladar a los amantes del pescadito frito y los encurtidos, toma buena nota de cómo prepararlo: sazona el pescado, que puede ser mojarra u otro similar, con sal tomillo, orégano, pimienta y consomé de pollo; pasa el pescado, ya sazonado, por harina y fríelo en una sartén con el aceite bien caliente, asegúrate de dorarlo por ambos lados; corta un plátano verde en rodajas de medio centímetro de grosor y fríelas durante tres minutos por cada lado (hasta que queden doradas y crujientes), asegúrate de escurrir el exceso de aceite del plátano frito antes de emplatar. Entre las verduras con las que puedes preparar los encurtidos no puede faltar ni la cebolla roja ni el repollo ¿cómo hacerlo? así: en una cacerola pon una taza de agua, otra de azúcar, dos de vinagre blanco y dos hojas de laurel, cuando hierva añade dos dcebollas rojas y un repollo cortado en juliana, también jalapeño o chile; a cotinuación debes retirar el recipiente del fuego y enfriarlo rápidamente (puedes utilizar un recipiente más grande con agua y hielo para ayudarte a hacerlo); ya solo te queda montar el plato y llamar a la mesa.