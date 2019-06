6 planes familiares si te llueve en Belfast

Todos soñamos con las vacaciones ideales. Y es verdad que, aun evitando las épocas de lluvia, es posible que un día el cielo se nuble y caiga un buen chaparrón. Esto tiene aun más posibilidades de que ocurre en las islas Británica. En ciudades como Londres, Dublín, Cork... o nuestra protagonista de hoy: Belfast, la capital de Irlanda del Norte.



Pero que llueva no quiere decir que se nos haya arruinado la diversión. ¿Por qué no tener un as en la manga en el caso de que esas 'cuatro gotas' vayan a más? Hoy te contamos seis planes que esta ciudad te ofrece sin necesidad de abrir el paraguas... ni la cartera, pues la mayoría son gratuitos.



1. Titanic Belfast. La Experiencia del Titanic tiene hasta 9 salas dedicadas al tema en donde encontrarás actividades interactivas con efectos especiales, reconstrucciones a escala. Aquí podrás adentrarte en la profundidades del océano y descubrir la leyenda del Titanic en la ciudad que lo construyó. Si compras tu entrada online, tienes un 5% de descuento. Y los niños de menos de 10 años, entrada gratuita. Por cierto, del 26 junio al 13 de septiembre tienen la exposición Robots donde encontrarás cyborgs y androides de los más conocidos: algunas de las estrellas de 'Star Trek', RoboCop, personajes de 'Dr. Who' y T-800 de 'Terminator 2'. Por supuesto, no puede faltar el R2D2 de 'La guerra de las galaxias'.



2. Ulster Museum. Un museo de ciencias naturales e historia en donde encontrarás desde dinosaurios hasta momias del antiguo Egipto. Es una como una casa de tesoros de todos los tiempos. Actualmente tienen una muestra acerca de la historia de la danza irlandesa, una exhibición de joyería de la época victoriana y, para los más peques, la Guía vikinga contra los dragones mortales, entre muchas otras. Además, es gratis.



3. Catedral de Belfast. Aunque en realidad es una iglesia, se la conoce como la Catedral de St. Anne. Data de 1904 y tienen una fachada imponente que rinde un homenaje a los caídos durante la Primera Guerra Mundial. Coge la audioguia y descubre sus secretos arquitectónicos, te vas a sorprender todo lo que encontrarás en este templo.



4. W5/ClimbIt. Si llueve y además estás con peques de hasta 8 años, este será tu destino del día. Es una mezcla de museo y parque interactivo. Juegos de ciencia además de miles de actividades relacionadas con la naturaleza. Y como perece que los robots están de moda en Irlanda, aquí estará Robothespian, un humanoide que habla, interactua y entretiene.



5. Oh Yeah Music Centre. Está ubicado en el corazón de Belfast. Es tu lugar si te gusta la música y quieres explorar un poco su historia y evolución. Aquí encontrarás de todo, desde la tradicional del norte de Irlanda hasta Snow Patrol. Esta es otra de las actividades gratuitas de la ciudad. También tienes el bus turístico de la música, que te llevará a recorrer los sonidos y las historias de Them, Van Morrison, lo mejor del folk y hasta la música punk.



6. La Fábrica de dulces Aunt Sandras. Abierta desde los años 50, aquí todavía se hacen los caramelos a mano, artesanalmente. Es una de las más conocidas y tradicionales de Irlanda. Y además de hacerte sentir como cuando eras niño, podrás participar en sus múltiples actividades que tienen en agenda para toda la familia.

Más información:

Turismo de Irlanda

Turismo de Belfast