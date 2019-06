Una piscina natural mágica y exuberante

En la isla de Upolu, en la costa sur, en Samoa, en el pueblo de Lotofaga, se encuentra To Sua Ocean Trench, un pequeño paraíso singular en forma de agujero de piedra caliza, un auténtico estanque o piscina natural de agua de mar cristalina, casi transparente. Un lugar mágico e irreal que sorprende por su intensa belleza. Alimentada por el océano, esta piscina ofrece una experiencia única en contacto con la naturaleza. Y todo rodeado de una exuberante vegetación y de hermosos y coloridos jardines. Para llegar hasta sus aguas y también para salir de ellas, se utiliza una escalera de madera de unos 30 metros que permite llegar a una plataforma junto al agua. To Sua se traduce también como "agujero grande" que es realmente lo que es, un agujero de los más curioso y encantador. Aguas marinas profundas pero lejos de la playa. El sitio es ideal para nadar y hacer espectaculares fotografías de la naturaleza. Como todo lugar que pretende mantenerse intacto, hay una cuota a la entrada. Si quieres llegar hasta Lotofaga hay que estar atento en la carretera principal a un letrero descolorido, que solo es visible cuando se te diriges hacia el este. El horario de entrada a este paraíso es de lunes a domingo de 7h a 18h. To Sua Ocean Trench es uno de los sitios idílicos que se encuentran en el pueblo de Lotofaga. Otros muchos orificios de piedra caliza y una increíble playa pequeña, Vavau Beach, en el lado occidental, son algunos de los lugares que no te puedes perder si viajas hasta allí. Samoa, con su clima perfecto, sus playas de arena blanca, su naturaleza virgen y su cultura local, se está convirtiendo en uno de los destinos principales de estas islas en el sur del Océano Pacífico. De mayo a noviembre, es la mejor época para viajar hasta allí, es la temporada seca y además hay un montón de festivales en estos meses.