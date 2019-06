Pico Bonito, ecología salvaje en Honduras

Bienvenidos a la casa de campo Rainforest Eco-Lodge en Honduras, un paraíso donde la aventura, la naturaleza y el lujo, se dan la mano en plena selva tropical. Un alojamiento único, rodeado de exuberantes jardines y una piscina ajardinada en una de las mayores selvas inexploradas de Centroamérica. Entre dos rugientes ríos, con kilómetros de senderos privados, espectaculares cascadas, impresionante flora y fauna y vistas increíbles, hoy viajamos a la costa caribeña de América Central.



Con más de 420 especies de aves, anfibios tropicales y mamíferos exóticos como mapaches, pecaríes, coatíes, monos, Tyras y jaguares. En un entorno seguro y aislado, vamos a poder hacer senderismo acompañados de guías experimentados, hacer rafting por los rápidos del Río Cangrejal, montar a caballo, visitar el refugio de Vida Silvestre Curo y Salado, pasear en bote a través de una reserva de manatíes, bucear junto a la segunda barrera de coral más grande del mundo o visitar las Ruinas de Copán. Los senderos de la propiedad conducen hasta cuatro pisos con plataformas de observación a los bordes del dosel de la selva y descienden por cañones hasta cascadas y pozas naturales, donde las mariposas, las aves y otros animales e insectos se pueden ver en la naturaleza.



Y todo, alojados en preciosas y cómodas cabañas con baño privado con ducha, persianas y ventanas con mosquiteras, dos ventiladores de techo, y terraza privada con hamaca, Y con todas las comodidades modernas como reproductor de CD, base de iPod y cafetera con café orgánico de Honduras, pero, eso sí, sin televisor. Aquí no lo vas a echar de menos. Y por supuesto, y para no estar lejos de todo, con Wi-Fi gratuita.

Las cabañas se encuentran cerca unas de otras, pero los árboles hacen que cada una de ellas se parezca a un refugio privado. Precios desde 193 euros la noche. Los precios son para ocupación sencilla o doble e incluyen el desayuno para dos, un recorrido por la granja de las mariposas del campo y el serpentario, además del acceso a la pista de bucle. The Lodge at Pico Bonito es miembro de Small Luxury Hotels of the World.



The Lodge at Pico Bonito es un hotel de lujo, pero también un hotel ecológico fuera de lo común. Para llegar hay que viajar en avioneta hasta el aeropuerto de La Ceiba y recorrer después una carretera no pavimentada, toda una aventura.

Pico Bonito es el primer destino ecológico de lujo en Honduras, con increíbles vistas hacia los altos picos de la Sierra Nombre de Dios. Ver a los colibríes y observar una gran variedad de pájaros desde el porche del refugio principal o desde las cabañas, es una de las actividades que ofrece este alojamiento.

La propiedad sigue siendo una granja de cacao en funcionamiento. Los sonidos de la selva lluviosa por la noche son increíbles y este hotel es un auténtico remanso de paz, lejos del mundo moderno.



La atracción número uno de Pico Bonito es la selva, así que no olvides repelente para insectos y ropa para la lluvia. A poca distancia de la entrada principal hay una granja de mariposas muy especial, en ella se crían numerosas especies de coloridas mariposas tropicales para exportar a coleccionistas y a reservas de mariposas de todo el mundo. La torre de observación del lodge brinda el mejor entretenimiento nocturno: mirar las estrellas. Y también hay masajista por si quieres relajarte después de una jornada intensa

El Restaurante Itzama ofrece cocina mesoamericana, incluido el desayuno. Se puede solicitar la cena sobre la plataforma de madera cerca del río. The Lodge at Pico Bonito dona una parte de sus ingresos a la Fundación del Parque Nacional Pico Bonito, una organización que se dedica a preservar este importante espacio natural.

Pico Bonito es para aquellos que buscan un destino en contacto con la naturaleza.

Más información:

The Lodge at Pico Bonito