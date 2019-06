Tras los pasos del Capitán Tripe por India y Camboya

La vida del capitán Linnaeus Tripe (1822 – 1902) tiene un antes y un después de su estancia como parte del Ejército Británico en las colonias de India. Fue hasta allí donde llegó con 30 años recién cumplidos, con su cámara de fotos en el equipaje. Este artilugio fue el que le hizo merecer un hueco en la historia, y es que sus fotografías han permitido conocer mejor el día a día del subcontinente asiático, con instantáneas que tienen, además de testigo de excepción, mucho de sensibilidad artística.



Su viaje por el reino de Mysore, en el sur de India y Birmania (actual Myanmar) durante un periodo de ocho años es ahora objeto de exposición en The Metropolitan Museum de Nueva York, que ha reservado una de sus galerías del ala dedicada a la fotografía a una muestra sobre el Capitán Tripe que podrá visitarse a partir del 24 de febrero y hasta el 25 de mayo. La exhibición se compone de 60 fotografías originales en las que se pueden ver algunas de sus primeros pinitos como fotógrafo en Inglaterra, aunque son las de las expediciones por Asia las que centran toda la atención.



Tripe se unió a la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1839. Originario de Devonport, perteneció al cuerpo de infantería de Madras hasta 1851, cuando vuelve a Inglaterra. Es entonces cuando aprende el mundo de la fotografía, una pasión que se lleva a su segundo periodo en India, al principio por iniciativa propia y, desde 1856, como fotógrafo oficial de la región de Madras. Su trabajo permite conocer la India de la rebelión de 1857, así como paisajes hoy imposibles de encontrar.



Ver las pagodas de India y Camboya en medio de selvas casi sin tocar por la mano del hombre es un espectáculo. Las imágenes nos llevan a un viaje único, en el que la imaginación vuela. No hay posibilidad de perdérsela si uno está esta primavera en Nueva York.



La exposición ha sido posible gracias a la labor de la Fundación Horace W. Goldsmith, que ha asociado al museo Victoria & Albert de Londres, la National Gallery of Art de Washington y el propio museo neoyorquino.