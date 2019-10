Görlitz es una de las ciudades más orientales de Alemania, se encuentra justo en la frontera con Polonia. Tras la Segunda Guerra Mundial quedó en la RDA (República Democrática Alemana), pero a partir de 1989 con la caída del Muro de Berlín, gran parte de la población de Görlitz se mudó a la parte occidental del país. Este movimiento demográfico repercutió drásticamente en la población de la localidad, ya que se redujo en un 25% en tan solo unos meses. En la actualidad siguen quedando cerca de 7000 viviendas deshabitadas.

Por este motivo desde el ayuntamiento ha lanzado una iniciativa llamada Testing the City – Living and Working in Görlitz (Probar la ciudad: vivir y trabajar en Görlitz) con la que ofrece un mes de alquiler gratis para aquellas personas que quieran pasar allí 4 semanas. Cualquiera puede enviar su solicitud, pero hasta el momento a quienes más ha atraído la idea ha sido a personas jóvenes y a trabajadores freelance o artistas. No se espera que todo el mundo que participe en este proyecto haga de Görlitz su residencia permanente. Lo único que piden las autoridades a cambio es un feedback completo y constructivo, es decir, que dejen por escrito qué les ha parecido la vida en la ciudad, lo que les ha gustado, lo que mejoraría, lo que han echado en falta, lo que buscan ellos en una ciudad para que sea su hogar, etc.

Estación de Görlitz | Foto de Manecke. Fuente Wikimedia Commons

No es ni mucho menos la primera ciudad que busca soluciones originales y atractivas para combatir la despoblación. De hecho, este verano hablamos sobre la isla griega de Anticitera, que se enfrentaba al mismo problema. El Centro Interdisciplinario para la Transformación Urbana Ecológica y Revitalizante (IZS), cuya sede está en Görlitz y que supervisa el programa ha recibido ya más de 150 solicitudes. Dos tercios de ellas eran de personas que habitan en grandes ciudades, incluyendo algunas de fuera de Alemania como República Checa, Hungría Reino Unido o Estados Unidos.

Al mismo tiempo se espera que el proyecto pueda fortalecer las redes ya existentes dentro de las industrias creativas de la ciudad. Las personas interesadas además de recibir un piso de prueba, durante un mes, de forma gratuita, también tienen acceso a un lugar de trabajo durante dicho período de tiempo. De esta forma podrán realizar sus actividades laborales. La investigación científica que acompaña analizará los deseos y experiencias de estas personas con el fin de utilizar sus recomendaciones en el desarrollo futuro de Görlitz.

Goerlitz-Untermarkt | Foto de Mylius. Fuente Wikimedia Commons

El proyecto está financiado por el Ministerio Federal del Interior, Construcción y Comunidad (IMC); el Instituto Federal de Investigación sobre Construcción, Asuntos Urbanos y Desarrollo Espacial (BBSR) como parte de su Política Nacional de Desarrollo Urbano. El Instituto Leibniz de Desarrollo Ecológico Urbano y Regional (IOER), representado por el Centro Interdisciplinario para la Transformación Urbana Ecológica y Revitalizante (IZS) con sede en Görlitz, está implementando el proyecto junto con sus socios KommWohnen Service GmbH, la Oficina de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Görlitz y las iniciativas locales KoLABORacja e. V., Kühlhaus e. V. y Wildwuchs e. V. El proyecto también cuenta con el apoyo de otras iniciativas y redes locales.