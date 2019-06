Un oasis de lujo en la costa de Gambia

Seguramente no entraban en tus planes unas vacaciones en un país tan occidental del continente africano, pero Gambia, ofrece magníficas playas, resorts de lujo, jardines tropicales y naturaleza en estado puro. En primera línea de playa, con un spa profesional y espectaculares habitaciones Coco Ocean Resort & Spa ofrece un oasis de lujo para unas vacaciones inolvidables. En Bijilo Beach en Bamboo Drive y a 25 minutos del aeropuerto de Banjul, se encuenttra uno de los hoteles más llamativos y lujosos de Gambia. Elegante y con un ambiente exquisito. A pie de un tramo de playa virgen de la costa, pero a tan solo 2,5 kilómetros de la animada localidad de Kololi. Inspirado en la arquitectura y la decoración marroquí, el interior, con altos techos y cúpulas, maximiza la luz natural y ayuda a mantener el fresco. Wifi disponible en el hall del hotel. El hotel esta rodeado de exuberantes jardines tropicales, con suites abiertas y villas amplias y luminosas, habitaciones suntuosas y 4 Royal Suites cada una con su propia piscina privada y ático. Los catorce Club Villas disponen de patio privado y comparten una piscina al lado del océano y hay también disponibles tres casas de playa, amplias y con salida directa al paseo marítimo. Todas las suites incluyen albornoces y zapatillas y servicio de limpieza gratuito. En total 89 habitaciones y suites. Precios desde 989 euros por persona para siete noches. Una variedad de restaurantes y menús, con chefs internacionales que elaboran los platos típicos de Marruecos, Tailandia y Líbano, así como platos de cocina europea. Sushi en el menú del almuerzo y especialidades del día. Se utilizan ingredientes frescos muchos de los cuales se cultivan en el propio jardin. El restaurante principal al aire libre es el lugar perfecto para empezar el día con un desayuno con champán, mientras que en Coco Beach se sirve el almuerzo, con vistas espectaculares. Hamacas disponibles en lugares tranquilos de todo el jardín y zonas de estar privadas cerca de la piscina principal y cabañas individuales en la playa que proporcionan una agradable sombra, con toldos abatibles por si deseas tomar el sol. Carritos de golf para desplazarte. Un maravilloso Spa solo para adultos, con 9 salas de tratamiento con vistas al océano, y terapeutas especialistas de todo el mundo. Piscina Thalasso, hammam, sauna, piscina de hielo, pedicura, manicura, tratamientos faciales y de belleza. Una vez más, el uso del color y la luz, crean un ambiente perfecto para la relajación y que añaden encanto a la zona central de relax que rodea la piscina de hidromasaje. Coco Ocean Resort & Spa esta ubicado en un lugar envidiable, en una amplia extensión de playa virgen, junto a la Reserva Forestal Nature Park Bijilo, famosa por su monos babuinos y los monos colobos rojos. Abierto durante todo el año, este fantástico hotel combina instalaciones de lujo con toques personales para una estancia que no olvidarás. Estamos en Ýfrica, ciertos medicamentos, incluyendo pastillas contra la malaria, la fiebre amarilla, la hepatitis y vacunas contra la fiebre tifoidea se recomiendan. El certificado de la fiebre amarilla no es necesario para la entrada en Gambia, pero puede ser necesario si se desea pasar de Gambia a Senegal. También es recomendable utilizar un repelente de insectos eficaz.