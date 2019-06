Un oasis en el desierto en...¿Perú?

No hay ninguna duda de que Perú nunca deja de sorprendernos. Joyas ocultas poco conocidas tan increíbles como un oasis en pleno desierto. Y es que la laguna de Huacachina se ha convertido en un paraíso para los mochileros y aquellos a los que les gusta el turismo de aventura. Y no solo eso, es el paraíso del surf sobre arena del país andino y muy cerca de uno de los más bellos misterios peruanos, las famosas Líneas de Nazca. Dunas para disfrutar de deportes de riesgo como paseos en buggy a toda velocidad en lo que se conoce como el balneario de Huacachina, el mayor centro turístico de la región de Ica en Perú. La laguna de Huacachina, está rodeada por unas de las dunas de arena más altas del mundo. Ofrece un paisaje espectacular en medio del desierto iqueño, es un auténtico oasis natural. Nació de corrientes subterráneas y gracias a ella, hay abundante vegetación como palmeras, eucaliptos y huarangos. Convertida en balneario, es uno de los lugares más originales de la costa peruana. Casas, hoteles aptos para todo tipo de bolsillos y un paseo a orillas del agua color azul y verde esmeralda, invitan a quedarse y a disfrutar de este extenso desierto de arena blanca. Un paisaje que más bien parece salido de otro país, solo faltan los camellos y las jaimas para pensar que uno esta en Oriente Medio pero a 8 kilómetros de la ciudad de Ica, al sur del Perú. La ciudad de Huacachina es muy pequeña, de hecho se puede recorrer en pocos minutos. Pero es un lugar perfecto para divertirse y descansar unos días. Disfrutar de un atardecer desde las dunas del desierto de Ica es una experiencia de los más gratificante. En la laguna se puede nadar o bien alquilar un pedal para dar un paseo sobre el agua. Subir a una de las dunas es una proeza que se verá recompensada con unas magníficas vistas sobre el balneario y la ciudad. Hay agencias especializadas en sandboard, excursiones en buggy y paseos en quad, imprescindibles. También los hoteles te pueden organizar cualquiera de estas actividades. Y no olvides llevarte el bañador. Todos los hoteles y albergues cuentan con piscina para refrescarse durante el día. Tampoco faltan restaurantes ni locales de ocio nocturno. Un original resort que lo tiene todo. A Huacachina se puede llegar en autobús desde Cusco, Arequipa, Nazca, Paracas y Lima. Llamado el "Oasis de América", Huacachina es uno de los pocos oasis naturales que quedan en el continente americano.