Nueva York estrena vistas espectaculares a 381 metros de altura

Como el ave Fénix, las Torres Gemelas de Nueva York han dado paso a un nuevo y espectacular edificio. Después de uno de los episodios más traumáticos del mundo occidental, la ciudad abrió sus puertas orgullosa a la que ya se ha convertido en una de las torres más famosas del mundo: el One World Trade Center, toda una sensación para aquellos que visitan la ciudad. Orgullosa, esta nueva torre se alza imponente y emociona a los neoyorquinos y a todos aquellos que se acercan a admirarla.



Este rascacielos está de estreno, ya que acaba de abrir al público un mirador y un observatorio que, con apenas días de vida, ya ha causado sensación, rivalizando con el Rockefeller Center y el Empire State Building en lo que a vistas panorámicas se refiere. ¡Y eso es mucho decir! Porque ver Nueva York desde el cielo, desde cualquiera de estos dos edificios, es simplemente abrumador.



Al nuevo One World Observatory se llega en tan solo 47 segundos. Como lo oyes. Cinco ascensores te llevarán al piso 102 a la velocidad del rayo. Equipados con tecnología LED e interactivos, invitan a a experimentar un lapso de tiempo virtual que recrea el desarrollo del horizonte de la ciudad de Nueva York desde el año 1500 hasta la actualidad según subes. Los ascensores, bautizados como Sky Pod, están entre los más rápidos del mundo.



El One World Observatory se encuentra en los pisos 100, 101 y 102, en la parte superior del edificio más alto del hemisferio occidental. Ofrece desde ya las mejores vistas panorámicas de Nueva York y de las regiones cercanas. Todo a vista de pájaro, a 381 metros de altura. Una nueva atracción turística que no te puedes perder y que cuenta con tres niveles equipados con lo último en tecnología. Al llegar, en el Global Welcome Center, te dan la bienvenida con un audiovisual con saludos en varios idiomas, con un mapa del mundo que destaca los lugares de origen de los visitantes que en ese momento se encuentra allí y también con las historias personales de los hombres y mujeres que construyeron el One World Trade Center.



El Observatorio está ubicado en el piso número 100, conocido como el Nivel del Descubrimiento. Aquí vas a disfrutar de vistas de 360 ​​grados y lo más novedoso es que cuenta con lo que se conoce como el 'Portal del cielo': un amplio espacio circular de algo más de 4 metros que ofrece una vista inolvidable, con suelo de cristal sobre las calles y utilizando en tiempo real imágenes de alta definición. Sorprendente.



El espacio principal, también en el piso número 100, incluye un horizonte interactivo que nos permite observar los monumentos y barrios en monitores de vídeo HD. Están equipados con una tecnología que ofrece opiniones y recomendaciones personalizadas.



Además de exposiciones, audiovisuales y la emoción de las espectaculares vistas, hay tres opciones gastronómicas distintas en el piso 101 a las que tendrás acceso con la entrada. Por cierto, estas están disponibles en la taquilla, en Internet en la página oneworldobservatory.com y por teléfono, llamando al +1 (844) 696-1776. La taquilla esta abierta de 8 a 18 h. y se encuentra en la entrada de la esquina noroeste del World Trade Center, cerca de la intersección de las calles West y Vesey Calles.



La ciudad de Nueva York es el hogar de algunas de las atracciones más famosas del mundo, y el Observatorio Mundial es ya una de las mejores. Sin duda, todo un reto del que los neoyorquinos se sienten muy orgullosos.

Más información:

One World Observatory