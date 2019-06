Nuestros cinco pubs favoritos en la campiña británica

Lo cierto es que los pubs británicos, son ya toda una institución nacional, porque su tradición se remonta cientos de años, tanto que algunos de estos establecimientos tienen hasta 400 años de antigüedad. Y, sin duda, si visitamos el país, especialmente en otoño, nada mejor que una parada en uno de estos lugares, el plan perfecto para un día perfecto.

Hoy os traemos cinco pubs, nuestros favoritos en plena campiña, en los que sentir la solera, al tiempo que vemos teñirse de rojo los árboles y cubrirse con un manto de hojas los suelos de muchos de los senderos y bosques de los lugares a los que os vamos a transportar.

Ye Olde George Inn | Ye Olde George Inn

Ye Olde George Inn, Hampshire, sur de Inglaterra. Ubicado en el corazón de la campiña de Hampshire y con más de 6 siglos de historia, esta histórica posada aún conserva su carácter, sus chimeneas y sus suelos de madera.

En South Downs National Park, el Ye OIde George Inn es ideal como base para recorrer la zona de East Meon, uno de los lugares con más encanto del valle del río Meon. Además ofrece una gran variedad de productos orgánicos y de proximidad. El menú cambia según la temporada, y su cocina presume de ser completamente artesanal, excepto el helado que se hace en la granja local a escasos metros de allí. Si además te apetece pasar allí la noche dispone de 5 confortables habitaciones todas con baño privado.

Ye Olde George Inn en Hampshire se encuentra a 25 minutos en coche de Portsmouth.

The Spinners Arms | Visit Britain

Disfruta de una buena pinta en The Spinners Arms, en Cumbria, al noroeste de Inglaterra. Este es el pub perfecto para los que aprecian las cualidades culinarias de una buena pinta. Ubicado en un edificio de gran valor histórico, este establecimiento conserva su estructura y elementos originales, como las chimeneas de azulejos, los paneles de madera y canales peculiares. Además está entre dos grandes Parques Nacionales: el Distrito de los Lagos y Northumberland, ideal para amantes del senderismo y de las actividades al aire libre.

The Spinners Arms está a poca distancia en coche de la ciudad de Carlisle.

Clachaig Inn. Glen Coe. Escocia | Clachaig Inn

Clachaig Inn, Glen Coe, en Escocia. En uno de los parajes de mayor belleza de esta tierra. Rodeado de montañas, con maravillosas vistas y un gran patrimonio histórico, esta posada tradicional escocesa es una de las favoritas de los montañeros desde hace más de 300 años. The Clachaig Inn tiene tres bares diferentes, The Boots Bar, The Snug y The Bidean Lounge, que ofrecen excelente gastronomía, y una carta con más de 300 variedades de whisky de malta, 40 de ginebra y una gran variedad de cervezas artesanales. Además podrás alojarte en una de sus 23 suites con maravillosas vistas a las montañas.

The Clachaig Inn está en las Highlands escocesas, a unas tres horas en coche de Edimburgo.

Si quieres entrar en un cuento de hadas, nada como una visita a The Griffin Inn, en Llyswen, Gales. Este pub de cuento está situado en el precioso pueblo de Llyswen, en el centro de Gales y cuenta con un exterior revestido de hiedra, vigas antiguas y con amorosos fuegos de leña. Data de 1647 y promete una hospitalidad hogareña, productos locales y una gran selección de cervezas y vino. Además, la posada organiza paseos guiados y pesca en ríos locales muy recomendables si quieres sumergirte de lleno en la auténtica vida local galesa.

The Griffin Inn está a solo una hora de Cardiff.

The Bushmills Inn. Irlanda del Norte | The Bushmills Inn

Prueba el whisky irlandés en The Bushmills Inn, en el Condado de Antrim, en Irlanda del Norte. Entre la famosa Calzada del Gigante de Irlanda y el Royal Portrush Golf Club, el Bushmills Inn ha sido un lugar importante de paso desde 1608. No es solo una posada con 41 habitaciones, sino que, por supuesto, cuenta con su propio pub, el Gas Bar. Con la vieja destilería de whisky centenaria de Bushmills a solo unos metros, el Gas Bar está equipado solo con lámparas de gas tradicionales lo que crea un ambiente súper acogedor. Uno de los mejores lugares para disfrutar de un vaso suave de esta malta destilada localmente.

The Bushmills Inn está a una hora aproximadamente en coche de Belfast.

