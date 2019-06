Noma, el mejor restaurante del mundo

Escondido en un antiguo almacén del siglo XVIII del puerto de Copenhague, el Noma es el único restaurante de Dinamarca con dos estrellas Michelin. Noma es una mezcla de las palabras danesas “Nordic” y “Mad” que significa comida en este idioma. Lo más probable es que nunca hayas estado allí, en la calle Strandgade 93, sobretodo porque no es nada fácil conseguir una mesa en el restaurante que ostenta el título de Mejor restaurante del Mundo. Restaurant Magazine le ha otorgado este honor en los años 2010, 2011, 2012 y 2014. Y sorprende saber que no es un restaurante español quien dispone de este título, lo tenía, pero Noma se lo arrebató. El Celler de Can Roca, el restaurante de los hermanos Roca en Girona, lo fue durante el 2013. Sea como sea, lo que si es cierto es que si reservas una mesa con la suficiente antelación, Noma se convierte en una experiencia gastronómica extraordinaria. En Nordatlantes Brygge, en una antigua bodega de Copenhague, ahora reconvertida en centro cultural en el área del Atlántico norte, Noma basa sus menús en ingredientes locales y que representan la cocina danesa moderna. René Redzepi es el jefe de cocina y co-propietario del restaurante. Tras el cierre de El Bulli, el danés pasó a ocupar el título de Mejor cocinero del mundo. Hijo de un matrimonio entre un albanés y una danesa, ha conseguido convertirse en el número uno apostando por una gastronomía que emplea productos autóctonos y de temporada. Formado en French Laundry, El Bulli y en el Jardin des Sens, todos con tres estrellas Michelin, ha creado un nuevo concepto, una nueva cocina nórdica que ha dado la vuelta al mundo. Creaciones únicas y personales, auténticas obras de arte que Redzepi elabora conjugando texturas, cocciones y sabores. Con productos nórdicos como gambas, langostas, hígado de rape, huevas de trucha o huevos de codornices y pato salvaje, frutos del bosque, bayas o algas. Todo elaborado a la perfección, para degustar un menú que consta de una veintena de platos. Un menú excepcional que cambia según las estaciones. Un festival de sabores en una experiencia gastronómica que no te puedes perder. Con una decoración minimalista, colores neutros y materiales autóctonos, Noma crea un ambiente sugerente, moderno y acogedor, muy en la línea de su cocina y su filosofía. El proyecto arquitectónico y el gastronómico unen estos dos mundos creativos consiguiendo una expresión moderna de la estética nórdica. Noma es de momento, el mejor restaurante de el mundo.