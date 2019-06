New Hotel, arte y descanso

La plaza Syntagma, uno de los lugares más concurridos de Atenas y también de los más representativos. Esta plaza alberga el Parlamento Griego y también es conocida con el nombre de plaza de la Constitución ya que en septiembre de 1843 el pueblo ateniense se reunió en ella para pedir al Rey Otón que aceptada redactar una constitución. A este hecho debe su nombre ya que la palabra griega syntagma significa constitución. A su alrededor se aglutinan incontables tiendas, bancos, calles muy transitadas, edificios neoclásicos y también algunos hoteles singulares. Uno de ellos es el New Hotel, un alojamiento que se construyó en el edificio que antes ocupaba el Olympic Palace Hotel –hotel que fue trasladado-. El estilo modernista de su fachada consigue captar la atención de los huéspedes y los viandantes que pasean por la zona. Se encuentra situado en el número 16 de la calle Filellinon, en pleno centro de la capital helena, por lo que es un hotel excepcional para los turistas que quieran conocer la ciudad a fondo sin renunciar al diseño. Los hermanos y diseñadores de interiores brasileños Fernando y Humberto Campana han sido los responsables de la decoración y la distribución de los espacios, tarea que han llevado a cabo con especial maestría. Estos dos artistas, cuya obra se basa en el uso de materiales reutilizados, han sabido aplicar toda su filosofía en cada una de las seis plantas de este hotel de cuatro estrellas. Cuenta con 79 habitaciones, todas ellas con detalles únicos tales como paredes decoradas por siluetas metálicas que representan personajes y objetos típicos del país, piezas de cristal de que simulan las perlas utilizadas por los griegos para espantar a la mala suerte e incluso sillas que se convierten en escaleras infinitas. La mayoría de la decoración está realizada con materiales a los que se les ha dado una segunda vida, convirtiéndose en verdaderas obras de arte con las que todos los huéspedes pueden interactuar. Y es esa la característica que más define al New Hotel, sus paredes albergan multitud de bellos objetos que no han sido colocados en el hotel para ser admirados, sino disfrutados por aquellos que se alojen en él. Tocar, mirar, utilizar, sentir, mover… el New Hotel es un alojamiento pensado para todos los sentidos, un hotel en el que cada instancia produce un cúmulo de sensaciones. Además del Spa y del gimnasio, en la última planta se encuentra una terraza desde la que se tienen unas increíbles vistas de toda la ciudad. Su restaurante New Taste es quizás uno de los rincones más acogedores de todo el edificio. Los domingos se pueden saborear en él exquisitos brunch, mientras que el resto de la semana las propuestas de su carta están elaboradas a base de ingredientes mediterráneos y también orgánicos. Pero lo más curioso de este espacio es su original decoración. El antiguo restaurante del Olympic Palace Hotel estaba repleto de sillas, cuyas astillas se convirtieron al reformar el hotel en sillas de diseño increíblemente originales que hoy decoran las zonas comunes. Una reinterpretación de estas piezas de madera que también han ido a parar a las paredes y el techo del restaurante, creando una especie de bosque moderno.