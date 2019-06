En el corazón de la ciudad de Darwin, a orillas del Mar Timor, hay una atracción a la que no te vas a poder resistir. ¿Qué tal si te deicmos que puedes nadar con feroces cocodrilos? ¿Te gustaría? Pues ahora puedes. Hay que viajar un poco lejos eso si, pero la recompensa es única. Compartir una piscina con enormes cocodrilos, verlos en su hábitat bajo el agua y desde muy cerca, pegando tu nariz a sus enorme y terrorífica boca. Esta es la propuesta de Crocosaurus Cove Aquarium, que ha reunido a algunos de los mayores cocodrilos de agua salada de Australia y a otros exclusivos reptiles autóctonos, convirtiendo sus instalaciones en una visita obligada cuando uno viaja hasta la maravillosa ciudad de Darwin. No olvides tu bañador para "Nadar con los Crocs" Crocosaurus Cove es el único lugar en el que podrás entrar en la famosa Jaula de la Muerte. La única jaula del mundo que le permitirá tener un cara a cara con algunos de los mayores cocodrilos de agua salada en cautiverio, uno de los depredadores más letales del mundo. Cada inmersión dura unos 15 minutos en el recinto con uno de estos reptiles. Además puede coincidir con su hora de comer, un encuentro intenso, emocionante y terrorífico. La jaula baja a la piscina 12 veces al día y puedes vivir la experiencia solo o acompañado de tu pareja o un amigo. Bajo supervisión puedes participar en la alimentación de un cocodrilo de agua salada, uno de los depredadores más letales del mundo. No dejes de pasar por la plataforma de salto en "La pesca de Crocs" para ver como casi 100 cocodrilos de agua salada menores de edad y con hambre saltan y cazan la pesca que les ofreces. Y sonrie, para salir bien en las fotos mientras coges en tus brazos a un bebé cocodrilo de agua salada. Y después continua observando a las percas gigantes, el pez sierra y los curiosos Whiprays en el acuario de agua dulce que contiene más de 200.000 litros de agua, o disfruta del santuario de las tortugas, sobretodo de las curiosas Tortugas Pig Nouse, que en lugar de patas tienen aletas. Y para terminar interactua con los reptiles más curiosos, y observa como se alimentan. Crocosaurus Cove Aquarium, es un lugar para vivir de cerca la fauna de esta región australiana pero en el corazón de Mitchell Street, en Darwin City. Un plan perfecto para toda la familia y para los amantes de las emociones fuertes.