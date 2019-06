5 museos en Copenhague que puedes visitar de forma gratuita

Copenhague es una de las cinco ciudades europeas más caras. Así lo reflejó un informe elaborado por The Economist Intelligence Unit (EIU) el año pasado que analizó 130 capitales financieras de todo el mundo. De hecho, ocupa el quinto lugar, tras París, Oslo, Zurich y Ginebra.

Es imposible viajar a Dinamarca y no percatarse del alto nivel de vida, en consonancia con unos precios que para el bolsillo español no siempre son los más atractivos. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya propuestas interesantes que hacer en la ciudad al tiempo que damos un ‘respiro’ a nuestra cartera. No faltan actividades gratuitas y son sobre todo culturales las que cuelgan el cartel de ‘gratis total’.

En Dinamarca no se cobra entrada en la mayoría de las iglesias, monumentos y ruinas. Del mismo modo, los parques y jardines de los castillos y mansiones históricas también son de libre acceso, como los laboratorios artesanos y un buen número de museos.

Todos los museos nacionales tienen entrada libre para los menores de 18 años, pero en el caso de que ya seamos mayores de edad también tenemos la posibilidad de recorrer salas de forma gratuita, bien yendo un día concreto a la semana o recorriendo los que nunca cobran entrada.

Entre los primeros encontramos uno de los más visitados: la Ny Carlsberg Glypotek, que gira en torno a la famosa fábrica de cerveza danesa, y que tiene puertas abiertas todos los domingos. En cambio, los miércoles es el día que podemos visitar gratuitamente el museo del Arsenal Real, el de Caza, el de la Marina Real o el Centro Danés de Arquitectura.

Entre los segundos, son estos los cinco más interesantes, y que permitirán poder decir a la vuelta que Copenhague ‘no es tan cara como decían’.

1. Galería Nacional de Dinamarca. El museo más grande de toda Dinamarca permite el acceso gratuito a sus salas de arte permanente, además de organizar cada día actividades solo para los más pequeños de 10.30 a 16.30 h. Cuenta también con la Bilbioteca Nacional de Arte, de las más interesantes de Europa en lo referente a artes visuales y arquitectura.

2. Museo Nacional de Dinamarca. Está situado en el Palacio del Príncipe, un precioso edificio construido a mediados del siglo XVIII para alojar al futuro rey Federico V y su esposa la princesa Luisa. Sin embargo, hace mucho que dejó de ser hogar de la Familia Real. Sus galerías están llenas de antigüedades de época, cuadros, esculturas... Su colección permanente incluye, además, restos vikingos de más de 3.000 años de antigüedad.

3. Museo al Aire Libre. El Frilandsmuseet es uno de los museos al aire libre más antiguos del mundo. Se encuentra en el norte de Copenhague y está compuesto por más de 50 granjas construidas entre los siglos XVII y XX. Es el mejor modo para conocer cómo era la vida rural de Dinamarca en esos periodos y los niños disfrutarán elaborando confituras o jugando con los animales.

4. Museo de la Música. Reabierto el año pasado tras una completa intervención, este museo comenzó su andadura en 1898, siendo uno de los más antiguos del mundo dedicado solo a la música. Su colección de instrumentos de todos los continentes alberga piezas del siglo XVI, así como una gran biblioteca. Imposible perderse su ‘Cuarto del Sonido’, donde los niños pueden tocar todos los instrumentos que quieran.

5. Museo de Correos y Telégrafos. Situado en la Casa de las Comunicaciones de Copenhague, muestra la evolución del servicio de Correos danés desde 1851. Es posible oír al propio Hans Cristian Anderssen hablando sobre cartas, mandar mensajes telegráficos, ver todos los sellos de los últimos cuatro siglos... y coger en nuestras manos uno de los primeros teléfonos móviles de la historia, ¡de 11,5 kg. de peso!

Más información:

Turismo de Dinamarca