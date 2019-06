Un museo para los sentidos

Una casa de arquitectura colonial, de principios del XIX, y, por supuesto, rodeada por un amplio jardín botánico, es el marco elegido para rendir homenaje a la tradición floral del Reino de Tailandia. Una tradición que se ha mantenido fiel a sus orígenes, se ha desarrollado a través de décadas y trasmitida de generación en generación. El Museo de Cultura Floral de Bangkok, no es un museo típico. Sus obras no cuelgan de paredes ni sus visitantes lo recorren con una audioguía pegada a la oreja, como tampoco es una exposición de flores. Es algo más, es un homenaje al arte asiático del arreglo floral. Tradición que cobra vida envuelta en el colorido del ambiente. Fotos de archivo que narran su desarrollo a lo largo de la historia en varias secciones repartidas por siete habitaciones de las dos plantas del edificio. Muestra piezas de diferentes partes de Asia y refleja el desarrollo de esta actividad en países como India, China, Japón, Laos e Indonesia. Una curiosa cultura basada en la deconstrucción y reconstrucción floral, debido a la corta vida que tienen las flores tropicales que florecen en un sólo día. Una original forma de conseguir elegantes guirnaldas, hileras o cúpulas de flores a base de separar los pétalos de las flores para volverlos a coser. Arreglos florales que consiguen formas caprichosas y serán el origen de esta tradición. Este pintoresco museo abre sus puertas de martes a domingo, de 10.00 am a 6 pm y ofrece visitas guiadas en inglés, tailandés y japonés. Con algo de suerte hasta se puede disfrutar de una clase magistral a cargo del director del museo, el artista floral Sakul Intakul. Si estuviese ocupado la alternativa es recorrer su jardín zen y acercarnos hasta el coqueto salón de té, recubierto de orquídeas que cuelgan de sus paredes. Aprovechar para degustar sus dulces tailandeses, contemplar la sencilla belleza del entorno en una atmósfera embriagadora y ,simplemente, dejar pasar el tiempo. Todo un placer para nuestros sentidos.