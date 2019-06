El mundo, a través de los ojos de un piloto

Solo hay una profesión que tenga la posibilidad de mejorar las visiones del planeta que tienen los pilotos de avión: la de astronauta. Ver el mundo desde el espacio es una experiencia única, pero no resta belleza ni importancia a la que tienen la fortuna de ver a diario los miles de pilotos de aviones que surcan nuestros cielos. Ellos disfrutan de vistas increíbles desde sus cabinas, mucho mejores que las que permiten las ventanillas de los pasajeros.

No son pocos los que aprovechan las maravillas que se ven desde sus puestos de trabajo y las retienen para siempre en una fotografía. Si, además, tienen nociones para que cada imagen sea una obra maestra, aun mejor. Es lo que ocurre con Jon Bowles, un piloto británico con 36 años de experiencia y que acumula a sus espaldas tantas horas de vuelo como para ir y volver 10 veces a la Luna.

Amante de la fotografía, no duda en llevar su cámara consigo y retratar los paisajes que ve desde la cabina, siendo los nocturnos sus favoritos por permitir ver las ciudades con una óptica especial, "cómo las luces marcan cada rincón mostrando su tamaño y dando una visión diferente a cómo la conoces cuando estás paseando por ella en tierra firme", explica.

Entre las ciudades que ha fotografiado se encuentran Dubái, Doha, Nueva York, El Cairo o Bangkok. Y la suerte para el resto es que Jon no duda en compartir esta belleza en sus redes sociales. Y más ahora que la prensa británica ha descubierto su trabajo, que ha dado la vuelta al Reino Unido convirtiéndose en viral.

Así, se puede ver cómo para un fotógrafo experimentado como él no es un problema que los cielos no estén del todo despejados. Es cierto que, sin nubes, es como mejor se puede plasmar la belleza de la superficie terrestre, pero también hay veces en las que las nubes ayudan a crear configuraciones plásticas muy hermosas, incluso convertirse en un aliado. Jon no solo fotografía ciudades, sino también lagos, montañas, paisajes en los que el hombre no ha interferido... y siempre desde miles de metros de altura, desde la cabina de su avión y con su cámara en ristre.

Sin duda, el mejor modo de aprovechar un viaje y de unir dos pasiones como son volar y la fotografía.

Más información:

Jon Bowles Photography