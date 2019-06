Montreal prepara su cita con la Fórmula 1

El circuito en el que se disputa este Gran Premio de Canadá en Montreal lleva el nombre del mítico piloto local Gilles Villeneuve. Las instalaciones están en una isla artificial hecha a base de rocas extraídas en la construcción del metro de la ciudad, repleta de zonas verdes. Parte del trazado es transitable el resto del año. Los expertos coinciden en que se trata de un circuito técnico, complicado y en el que los accidentes, los safety cars y las banderas amarillas suelen dar el toque de emoción a la carrera. Y mientras se acerca el gran momento, los locos de la Fórmula 1 pueden empezar por conocer un poco esta maravillosa e histórica ciudad que tiene mucho que ofrecer. Situada en la parte meridional de Quebec, en la mayor de las islas del archipiélago de Hochelaga, entre el río San Lorenzo y la Rivière des Prairies, Montreal es una ciudad moderna y vibrante. Una de las mayores ciudades francófonas del mundo, crisol de culturas y diversidad, abierta al mundo, de contrastes. Grandes rascacielos conviven con casas coloniales y viviendas del siglo XIX. Vanguardista y con un toque europeo que te va a enamorar. Perderse por la parte histórica es volver al pasado, por calles adoquinadas por las que aún pasean calesas. Elegantes tiendas, cafés, bistros y galerías de arte. La plaza Jacques-Cartier, al lado del palacio municipal, y la plaza de Armas, delante de la basílica Notre-Dame con su extraordinaria decoración interior, son las grandes atracciones del Viejo Montreal. Muy cerca se encuentra el museo de Pointe-à-Callière, que expone la mejor presentación de la historia de la ciudad. Y desde las calles de la antigua colonia francesa se accede a los muelles del Viejo Puerto, cuya atracción principal es el Centro de Ciencias. Este puerto acoge grandes cruceros y ofrece numerosas actividades turísticas, entre ellas las excursiones por el río. Hay cruceros en verano para descubrir ballenas, el río San Lorenzo y admirar Montreal de manera original con un paseo en barco, un brunch o una cena. El Oratorio de San José, una impresionante Basílica construida en lo alto, muy cerca del Mont-Royal y su parque. Es la iglesia más grande de Canadá y merece la pena visitarla. Desde esta iglesia hay unas increíbles vistas del otro lado de Montreal. El interior del templo es impresionante y los jardines preciosos. Mont-Royal es un enorme parque que da nombre a la ciudad. Fue diseñado por el gran paisajista Frederick Law Olmsted, también creador del famoso Central Park de Nueva York. Montreal es conocida en el mundo, aparte de por el Viejo Puerto, por sus jardines y por sus parques, visita obligada. El Parque Olímpico con su monumental estadio de original diseño, la Torre y el planetario. Enfrente se encuentra el Jardín Botánico, el segundo del mundo, con increíbles colecciones y el Insectario. Y el Biodôme, muy interesante y que reúne en un solo lugar los climas de todo el mundo, recreados artificialmente y con animales originales de esos ambiente. No te olvides de llevar algo de abrigo para la zona del ártico. En medio del río está el Parc Jean-Drapeau, lugar de entretenimiento donde encontrarás el parque de atracciones La Ronde y el Casino. En este parque es donde se celebra el Gran Premio de Fórmula 1. Y como curiosa, la ciudad subterránea, a la que accedes desde las estaciones del metro del centro de Montreal. Debido al clima extremo del invierno canadiense, se crearon complejos comerciales e incluso apartamentos bajo tierra, así la gente no tiene que salir al exterior en los meses más complicados y evita las tormentas de nieve. La ciudad subterránea tiene unos 30 kilómetros de calles, museos, cines y todo lo necesario para esquivar el frío invernal. Los diferentes barrios típicos de la ciudad dan personalidad al conjunto. El portugués con sus deliciosos platos de bacalao, Chinatown o el barrio latino con sus tiendas típicas, o el internacional, lleno de esculturas y lugares para pasear. El Plateau Mont Royal es uno de los barrios más alternativos y hippies del mundo. Músicos, artistas, escritores y ambiente muy cultural. Y los comercios acordes al ambiente, ropa alternativa, librerías, teatros, tiendas gourmet, bares y restaurantes, el lugar ideal para salir por la noche. Y también en la ciudad, el Village, el barrio gay más grande de nortemanerica y el más fashion de Montreal. En el distrito de Sain Michael se encuentra la TOHA, ONG formada por el Circo del Sol, La Escuela circense y la Asociación Nacional de Artes Circenses, que juntas convirtieron este barrio en el centro de formación y representación de artes circenses más grande del mundo, involucrando a vecinos y locales, aquí podrás ver espectáculos impresionantes. Ya queda muy poco para que Montreal se engalane durante tres días con los colores de los equipos de Fórmula 1 más célebres. Multitud de entusiastas de todo el mundo viajarán a la ciudad para ver en directo a los mejores pilotos del mundo. 70 vueltas que cubren un total de 4.361 metros en el circuito Gilles-Villeneuve. Como siempre, ya sabes que si no puedes desplazarte hasta allí, el Gran Premio de Canadá se emite en directo en Antena 3 televisión.