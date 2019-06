Monte do Giestal, el campo cuida de ti

Escapada al Alentejo portugués, tierra de campos, cielos azules y tranquilidad. En el litoral, en el concelho de Santiago do Cacém, encontramos la Herdade del Giestal o Finca del Giestal, rodeada de alcornoques y de naturaleza. Y es en este espacio, en pleno campo, donde se ubica un refugio ideal para unas vacaciones de ensueño. El Monte do Giestal Casas de Campo & Spa se va a convertir en tu segunda casa. Turismo rural, en un entorno que se va a convertir en un lujo y en un secreto a voces, muy cerquita de las playas más auténticas de Portugal.

El Monte do Giestal cuenta con 10 casas de campo, de uno o dos dormitorios, equipadas con todo tipo de comodidades, televisión de pantalla plana, aire acondicionado, cocina con frigorífico y lavavajillas, un amplio salón con chimenea para los días fríos y con sistema de vigilancia y conexión a Internet wifi gratuita.

Decoradas en tonos tierra y con materiales artesanales. Alojarse en el Monte do Giestal es como hacerlo en la comodidad de tu propio hogar. Un destino único si quieres aprovechar unos días de vacaciones con toda la familia. Y además puedes llevar a tu mascota. Precios desde 100 euros la noche para las casas T1 para dos personas, y desde 160 euros para las casas T2 para cuatro personas.



Y para que la escapada sea una experiencia completa, vas a poder disfrutar de su espacio Spa. Más de 300 metros cuadrados con gimnasio, sauna de infra-rojos, baño turco, ducha sensaciones, piscina climatizada, sala de relajación, ducha Vichy, sala de masajes y una bañera de hidromasaje Ofurö, la sensación japonesa de bienestar. Con una amplia variedad de tratamientos corporales y tratamientos faciales, y la posibilidad de reservar un masaje en tu propia habitación.

En el Monte do Giestal hay muchas actividades para todos. Vas a poder pasear en bicicleta, hacer senderismo, hay juegos de arena para los más pequeños, puedes hacer picnics al aire libre, hay una piscina exterior para los días calurosos, cancha de tenis, una amplia selección de juegos tradicionales, aulas de arte y manualidades. Y si te apetece, ver la saca del corcho, visitar un lagar de aceite y ver la explotación de cerdos ibéricos en pleno campo. Todo pensado para que disfrutes de tu tiempo libre o de un merecido descanso dentro de la propiedad. Y en los alrededores, si quieres explorar más allá, puedes optar por una excursión en todoterreno, acercarte hasta la playa, pasear en barco por la costa alentejana, disfrutar de una jornada de pesca, y también jugar al Paint ball, al tiro con arco o hacer rapel, además de actividades culturales.



En las inmediaciones del Monte do Giestal se encuentra el monumento megalítico de Lousal y la Capilla de San Jorge. Y a pocos kilómetros, el Museo Minero de Lousal y las Ruinas Romanas de Mirobriga son lugares únicos con historia que no te puedes perder.



A 19 kilómetros de Santiago do Cacem, Monte do Giestal es una buena opción para alojarse en un lugar maravilloso en pleno campo, un alojamiento en el que relajarse con toda la familia y disfrutar de un merecido y tranquilo descanso. El Monte do Giestal no es solo un alojamiento de turismo rural, es la esencia de lo que representa disfrutar del campo pero con todas las comodidades.

