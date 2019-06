La Montaña Rusa más rápida del planeta

Si eres un loco de la velocidad, si ya conoces las grandes montañas rusas españolas, pero aún quieres más, y más, hoy viajamos a Abu Dhabi para hablarte de una montaña rusa alucinante que no te puedes perder. Ferrari World es un parque temático dedicado a la mítica marca Ferrari que se encuentra localizado en la Isla de Yas, una isla artificial junto a Abu Dhabi. Un parque de atracciones impresionante que lleva funcionando desde 2010 y que no es muy conocido en España. Un parque enorme, de 86.000 metros cuadrados con una cubierta roja en la que se puede ver un enorme logotipo de Ferrari. Ferrari World es además de otras muchas cosas, el parque cubierto más grande del mundo. Si te gusta la marca, eres un fan absoluto y además amas la adrenalina por encima de todo, hoy te proponemos un viaje a los Emiratos Ýrabes Unidos, a uno de los parques temáticos más fascinantes del mundo. Vibrantes atracciones como la aventura de Speed of Magic, una proyección 4D en la que no hay límite. Volarás a lo largo de acantilados, por en el corazón de la selva, y entrarás en cuevas de hielo y hasta en el fondo del océano. Una experiencia real extrema, en la que sentirás la temperatura, la humedad, la luz y el movimiento de un viaje fantástico, un poco de la magia Ferrari para los cinco sentidos. Cruzarás las puertas de la factoría Ferrari en Maranello, un viaje al interior de los pasos y alto nivel artesanal de uno de los coches más prestigiosos del mundo. Una exposición de la marca, con la mayor colección de ferraris del mundo, desde 1947 hasta nuestros días. Un cine italiano de los año 20 con proyecciones históricas. Un super simulador que te va a permitir convertirte en un piloto de pruebas. Un gran juego interactivo que va a poner a prueba tus conocimientos sobre Ferrari. Incluso un paseo en coche por la bella Italia que encantará a los más pequeños. Pero como la velocidad es fundamental, también vas a poder disfrutar de una buena ración de adrenalina en la montaña rusa más rápida del planeta. Ponte el cinturón en la cabina del piloto de Fórmula 1, agárrate fuerte y siente la aceleración de 240 kilómetros por hora en menos de 5 segundos y descubre lo que se siente siendo un piloto de fórmula 1. Formula Rossa es la atracción más cañera del mundo. 52 metros hacia el cielo antes de volar a través de tramos inspirados en algunas de las pistas de carreras más famosas. Pero hay más, en la atracción Fiorano GT Challenge, carreras de coches en Ferraris F430 Spider, dos competidores en pistas paralelas, que llegarán a velocidades de 95 km / h, una carrera de velocidad real como la vida misma, o la lanzadera G-Force que te eleva a 62 metros de altura sobre el techo del edificio. Ferrari World situado justo al lado del circuito del gran premio de Fórmula 1 de Abu Dhabi, en la isla de Yas, tiene mucho más, para todos los públicos y para todas las edades. Nos pilla un poco lejos, pero merece la pena, sobretodo si lo tuyo es locura por la velocidad.