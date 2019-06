La misteriosa Torre invertida de Sintra

El Palácio da Regaleira es el edificio principal y el nombre de lo que se conoce como la Quinta da Regaleira. Escondido enre los árboles, con una entrada que no se ve, el también llamado Palácio do Monteiro dos Milhões, por el apellido y apodo de su primer propietario, António Augusto Carvalho Monteiro, está clasificado como Patrimonio Mundial por la Unesco. En pleno Centro Histórico de Sintra, Carvalho Monteiro, junto con el arquitecto italiano Luigi Manini, construyó un palacio, lujuriosos jardines, lagos, grutas y edificios más que enigmáticos, lugares que esconden significados relacionados con la alquimia, la masonería, los templarios y la rosacruz. Situado en la Estrada Nova da Rainha y muy cerca del Palácio de Seteais, la quinta está en una zona, donde el microclima de la sierra de Sintra contribuye, en gran medida, con sus nieblas constantes al aura de misterio de sus extraños jardines. Y una de estas construcciones, destaca, por curiosa, mágica, iniciática, y porque hace referencia a uno de los libros más importantes de la historia de la literatura, La Divina Comedia de Dante. Una galería subterránea con una escalera en espiral, sustentada por columnas esculpidas, desciende hasta el fondo de un pozo a través de nueve rellanos. Nueve rellanos circulares, separados por quince peldaños y que se piensa que pueden representar los nueve círculos del infierno, los del paraíso o los del purgatorio. Al menos es lo que piensan famosos ocultistas como Albert Pike, René Guénon y Manly Palmer Hall, y tiene sentido, porque es en La Divina Comedia donde se encuentra por primera vez expuesta la Orden Rosacruz. En el fondo del pozo está, en mármol, una rosa de los vientos sobre una cruz templaria, el emblema heráldico de Carvalho Monteiro Misteriosa esta torre si que es. Curiosa y la verdad es que da un poco de respeto. ¿Por qué motivo pensaría alguien en construir un edificio tan siniestro? Nos gustaría regresar a esa época y averiguarlo. Por ahora, solo sabemos que puede ser una especie de camino iniciático. A esta Torre invertida se entra a través de una puerta de piedra que se abre gracias a un mecanismo oculto. Increíble, pero cierto. Y en lugar de subir hasta las nubes, cada quince escalones se baja un piso, hacia las entrañas de la tierra. La torre tiene 9 niveles, recordando los 9 círculos, los del infierno, los del paraíso y los del purgatorio, que tuvo que recorrer Dante para llegar hasta su amada Beatrice, en el clásico de La Divina Comedia. La Torre invertida de Sintra, también es conocida como “Pozo iniciático” porque se sabe que era usado en rituales masónicos de iniciación. El pozo está comunicado por varias galerías o túneles con otros lugares de la quinta: la entrada “dos guardiôes” la entrada de los guardianes, el lago de la cascada y el pozo imperfecto. Estos túneles, están recubiertos con piedra importada de la costa marítima de la región de Peniche para sugerir un mundo sumergido. La simbología del lugar está relacionada con la creencia de que la tierra es el útero materno de donde proviene la vida, pero también la sepultura a donde volverá. Muchos ritos de iniciación aluden a aspectos del nacimiento y de la muerte ligados a la terra, o al renacimiento. Realmente impresionante, misterioso y asombroso. Sin duda la Quinta dar Regaleiras es uno de los lugares que no te puedes perder si visitas Sintra, un lugar ideal para perderse durante unas horas y dejarte llevar por un mundo lleno de misterio y fantasía. Descubre los muchos rincones de sus jardines mágicos, sus caminos subterráneos misteriosos o los edificios y la arquitectura con exuberantes entornos y un simbolismo enigmático como la capilla del palacio, las torres y pozos y otras instalaciones que se pueden visitar. Los horarios de verano son de 10h a 20h y puedes solicitar un recorrido guiado.