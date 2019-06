Miskolc, el hogar de las cuevas de agua termal

Si viajas a Hungría, no te puedes perder los baños termales de la cueva de Miskolctapolca. Situados a 7 kilómetros del centro de Miskolc, al noreste de Budapest, las aguas curativas de este balneario han atraído a miles de bañistas desde la Edad Media. Un verdadero tesoro subterráneo de piscinas naturales de aguas cálidas que provienen de las profundidades de la montaña. No hay nada como nadar en este paraíso.

El complejo es un centro único en Europa. Con un spa que cuenta con un sistema de enormes cuevas y agua termal constante a 29 °C, separadas en cinco cámaras, cada una con diferentes diseños y estados de ánimo. La experiencia consiste en ir pasando de una cueva a otra dejándote llevar por la corriente para sentirte como si estuvieras en un volcán templado, ya que las formaciones de roca natural y la iluminación escondida en rincones y grietas, crean relajante ambiente sobrenatural.

La parte exterior solo abre al público desde la primavera hasta el otoño y cuenta con 2 piscinas termales de relax e hidromasaje, una piscina olímpica y una piscina para niños. Y también una zona con varios tipos de saunas y un baño de vapor, que puedes utilizar de forma individual o acompañado por personal especializado que te guiará sobre el uso de la sauna. Si viajas en pareja te encantarán los baños nocturnos cada segundo sábado del mes.

Adentrarse en este mundo es hacerlo en un área de túneles y cuevas con piscinas de diseño, pasajes y pasillos naturales conectados. El "Ball Room" es ideal para los amantes, al lado de los chorros de agua que caen en un jacuzzi gigante. Un poco más adelante hay una estructura oculta por la que avanzas hacia un "río subterráneo" que desemboca en la cueva más bonita y más antigua.

En el Baño de la Cueva no es invierno ni verano. El pasaje vive una eterna primavera y cuenta con restaurante, coctel bar, aqua fitness, solarium, masajes médicos y relajantes, fisioterapia, juegos para los niños, y una tienda.



Hungría ha sido, desde siempre, un lugar especial en cuanto a lo que a los baños térmicos se refiere. En Óbuda las ruinas de los baños romanos todavía se pueden ver hoy en día. Los baños ya eran parte de la cultura de esta zona, incluso antes de la invasión turca en el siglo XVI. Bañarse fue una actividad reforzada por los turcos que trajeron sus propios diseños y su filosofía en el aprovechamiento de las fuentes de aguas minerales de Hungría.



Con el paso del tiempo los húngaros construyeron baños termales que hoy son famosos en todo el mundo. Budapest con de hecho es conocida como la "capital termal del mundo". Pero no solo en Budapest, en todo el país hay balnearios y aguas de todas las temperaturas. Como las de Miskolc, la ciudad más grande del norte de Hungría.



Los singulares baños de Barlangfürdő de Miskolctapolca se remontan a un monasterio ortodoxo griego, que construyó las primeras piscinas, aunque al aire libre. Los períodos de desarrollo y abandono se sucedieron hasta que la ciudad recuperó estas magníficas instalaciones y sus aguas.



La entrada al spa cueva durante cuatro horas cuesta alrededor de 7,70 euros, y unos 3 euros más se quieres utilizar las saunas. Si dispones de mas tiempo, puedes visitar la maravillosa Cueva de Aggtelek, o el castillo de Lillafured en el bosque de Bük. Y en esta zona se encuentran los famosos viñedos de uno de los vinos más conocidos de Hungría: el Tokaj. No dejes de visitar alguna bodega para probar esta maravilla.

Más información:

[[LINK:EXTERNO|||http://www.barlangfurdo.hu/|||Miskolc Tapolca Barlangfürdő]]