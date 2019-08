Como suele suceder en estos casos cuando se trata más de datos cualitativos que cuantitativos, no están todos los que son pero, sin duda, son todos los que están y cualquiera de estos seis restaurantes te servirá para descubrir los sabores de la alta cocina francesa sin necesidad de volar a París sino regalándote, por ejemplo, uno de los roadtrip más glamourosos del mundo, uno que te lleve de Niza a Menton pasando por Èze y Montecarlo porque es en estas cuatro localidades donde están los mejores restaurantes de la zona: Chantecler y Flaveur en Niza, La Chèvre d’Or en Èze, Joel Robuchon y el Le Louis XV de Alain Ducasse en Montecarlo y el Mirazur del argentino Mauro Colagreco en Menton.

Chantecler

Este restaurante es una de las referencias gastronómicas de la ciudad de Niza, está en el hotel Le Negresco y su decoración es barroca y muy del S.XVIII francés mientras su propuesta gastronómica es más depurada y creativa, es un dos Estrellas Michelin y cenar aquí no te costará menos de 150 euros el cubierto, llegando a los 250 si eliges el menú degustación completo (sin maridaje). Es interesante destacar que no sólo cuenta con un menú vegetariano sino también con un menú infantil para menores de 12 años a 55 euros el cubierto.

Flaveur

Flaveur es también una magnífica referencia gastronómica de Niza y de la alta cocina francesa, luce dos Estrellas Michelin pero sus precios son un poco más contenidos que los de otros restaurantes de su nivel; podrás elegir menús desde 80 euros el cubierto hasta 175 (sin maridaje, añadir los vinos te costará entre 46 y 90 euros más en función del menú elegido).

La Chèvre d’Or

Es un idílico chateau francés con piscina infinita y vistas al mar, está en la localidad de Èze y es todo un capricho para tu boca; el responsable de su cocina es Arnaud Faye, un chef de tan solo 29 años que luce aquí dos Estrellas Michelin y amenaza con convertirse en uno de los nombres de referencia de la cocina francesa.

En La Chèvre d’or puedes cenar a la carta o elegir un menú degustación que te costará 260 euros el cubierto, 220 si renuncias a los langostinos y las fresas salvajes; también a mediodía puedes elegir entre comer a la carta o un menú cerrado pero, como suele suceder en este tipo de restaurantes, los precios son más módicos que en las cenas, comer aquí te costará entre 90 y 160 euros en función del menú que elijas.

Joel Robuchon

Hace apenas un año que Joel Robuchon se despidió del mundo pero su legado permanece y en Montecarlo, en el hotel Metropole, puedes descubrir cómo se las gastaba este admirado chef francés en la cocina; cenar en este restaurante te costará 220 euros el cubierto pero puedes optar por disfrutar de una rica comida que sólo te costará 66 euros, debes saber, además, que cuenta con un menú vegetariano y gluten free por 99 euros el cubierto.

Le Louis XV Alain Ducasse en L’hotel de Paris

El nombre de Alain Ducasse es toda una referencia de la gastronomía francesa a nivel mundial, forma parte del selecto grupo de los chefs más admirados e influyentes del mundo.

Si quieres regalarte todo un clásico de la alta cocina francesa en la Costa Azul, tenlo claro, es aquí donde debes hacer tu reserva, en todo un tres Estrellas Michelin. Está en el Hotel de Paris, en Montecarlo, el precio del menú dependerá de la propuesta que elijas y también de si se trata de un almuerzo o una cena pero puedes llegar a pagar 260 euros en cubierto en el almuerzo y hasta 360 euros por cubierto en la cena.

Mirazur

Este restaurante pasa por ser hoy uno de los mejores del mundo y pone a su chef, el argentino Mauro Colagreco, a la altura del que fuera su maestro y uno de los chefs más reputados del mundo, Alain Ducasse.

Si éste es el restaurante que eliges para darte un capricho de tres Estrellas Michelin, recuerda reservar con tiempo, según la información de su web de reservas no hay mesa para dos en los próximos dos meses; ten también en cuenta que una cena Mirazur te costará 260 euros el cubierto, aunque si visitas el restaurante para el almuerzo de jueves a sábado y de septiembre a mayo, pagarás 100 euros menos por descubrir la creatividad de Mauro Colagreco en la cocina.

