Las mejores playas de España y el mundo

Que sí, que aún estamos disfrutando de la nieve en nuestras montañas y que el verano nos parece algo que sucederá en un futuro muy lejano. Pero en pocas semanas la primavera ya estará aquí y con ella los días que invitan a pasarlos al sol. Para que las ganas de arena y mar no te pillen desprevenido, aquí tienes las mejores playas de España y el resto del mundo.



La lista está encabezada por Baia do Sancho, Fernando de Noronha, en Brasil. Como los tesoros, a esta playa hay que encontrarla bajando del acantilado por una escalera. Arena fina y un mar cristalino y calmado que invita a un relax total. Puedes aprovechar el día para hacer trekking por la zona, un paseo en barco o simplemente disfrutar del paisaje tumbado bajo tu sombrilla.



El Caribe alberga la segunda mejor playa del mundo. Se trata de Grace Bay, Providenciales, Islas Turcas y Caicos. Ideal para darse un chapuzón en sus aguas turquesas o hacer snorkel y buceo para apreciar su fauna marina y su arrecife de coral. Arena fina y tranquilidad. Y la mejor sensación de verano, todo el año.



Europa no se queda atrás y en Italia encontramos la tercer playa más espectacular. Se trata de Isola dei Conigli, en Lampedusa. Es como una piscina de aguas cristalinas y cálidas. Un rincón bastante solitario en el que también podrás hacer snorkel o bucear alrededor de la isla.

Y del Mediterráneo nos vamos al otro lado del mapa, porque Playa Parai̝so en Cayo Largo, Cuba, nos espera. Es una extensión de arena blanca muy fina que invita a dar grandes paseos por la costa. Es un paisaje agreste, simple y natural que además cuenta con todo tipo de servicios para sus visitantes. Es como un paraíso de aguas trasparentes turquesas con miles de peces de colores nadando en este mar del caribe cubano. Hay un tren que lleva a los hoteles de la zona o puedes coger un taxi para regresar a descansar después de un día al sol.

Y esta selección de las mejores playas del mundo llega finalmente a España. La quinta mejor del mundo es la Playa de Ses Illetes, en Formentera, Islas Baleares. Uno de esos rincones maravilloso para descansar en arenas blancas y aguas transparentes. Es como una playa del Caribe, pero en el Mediterráneo. Tranquilidad, desconexión y naturaleza salvaje para aprovechar de su paisaje.



Y si continuamos recorriendo la costa de nuestro país, veremos que Playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz), ocupa el puesto 10 en en esta ranking mundial. La sigue el imponente paisaje de la Playa de las Catedrales, en Ribadeo (Galicia), el tesoro Donosti, conocido como la Playa de la Concha de San Sebastián y en el puesto 23 de esta lista, se encuentra uno de los mejores rincones de nuestro país para disfrutar de la playa y de los mejores atardeceres, la Cala Comte, en Ibiza.

Esta selección de las mejores playas de España y el mundo está basada en el resultado de los Premios Travellers´ ChoiceTM Playas 2015 de TripAdvisor.