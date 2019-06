Las mejores apps para encontrar los vuelos más baratos

Hopper

Cuenta con cinco millones de descargas, no tiene anuncios ni spam. Compara precios de diferentes aerolíneas. En su calendario de colores muestra las mejores y peores fechas para reservar nuestro vuelo. La aplicación nos alertará si el vuelo en el que estamos interesados va a bajar o subir de precio. Envía notificaciones con cada variación significativa del coste de los billetes y nos avisa del momento idóneo para comprarlos. Podremos ahorrarnos hasta un 40% en nuestros vuelos. No obstante, puesto que no incluye compañías como Ryanair, esta app es más precisa con vuelos de larga distancia.

Cheapflights

Sus usuarios le dan una puntuación 4,4 sobre 5. Compara vuelos baratos desde cientos de aerolíneas y agencias de viajes, muestra los días más baratos para volar. Incluye una función “Smart Value” para encontrar los vuelos más rentables al tener en cuenta el precio y la duración del vuelo. Es posible guardar los resultados interesantes de nuestras búsquedas y reservar en otro momento. Además, esta app grabará nuestras preferencias de vuelo para una experiencia más rápida y personal en todos nuestros dispositivos.

Skyscanner

El clásico de los clásicos en cuanto a buscadores de vuelos. Bien conocemos su web, no obstante, los usuarios aseguran que su versión app es mucho más efectiva. Encabeza la lista de apps con 10 millones de descargas, además, está disponible en más de 30 idiomas. No solo compara precios de vuelos en diferentes aerolíneas, sino que también suma a esa ecuación hoteles y alquiler de coches. Otra opción que incluyen es la de “Cualquier lugar” que muestra los vuelos más baratos a destinos de todo el mundo. filtra los resultados por duración, número de escalas, aerolínea, clase y hora de salida y de llegada.

Last minute Flights Booking

Para aquellos más aventureros, o que se deciden en el último instante por el viaje y el destino. Muestra trayectos internacional y domésticos de última hora buscando en todas las redes de viajes. Esta app incluye también a las aerolíneas de bajo coste en sus algoritmos. Incluye una función de chat para que el usuario pueda consultar sus dudas de forma inmediata. También deja ver las mejores ofertas de hoteles.

Flights

El nombre sencillo y directo “vuelos”. Aunque muchos no la conozcan se está haciendo un hueco entre las apps de viajes. En ella aparecen diferentes precios de aerolíneas y agencias, pero no se puede comprar a través de esta aplicación. De hecho, ésta nos redirigirá a la web de la agencia o de la línea de aviación donde los billetes fueron encontrados. Cuenta con más de 30 divisas disponibles para consultar los precios de los billetes. Entre las 800 aerolíneas que consultan se encuentran también las de bajo coste y de vuelos chárter.

Skiplagged

Cuenta con un millón de descargas, muestra vuelos con hasta un 80% de descuento, encuentra ofertas increíbles. Filtra los vuelos por duración, número de escalas, hora de despegue y de aterrizaje. Visualizaremos fácilmente las tarifas más bajas por día, y nos enviará notificaciones cuando los precios bajen. No solo se limita a los aviones, sino que también incluye tarifas de hoteles rebajadas hasta un 50% en algunos casos, reservas de última hora y muestra valoraciones de otros viajeros.

Ixigo

Esta aplicación incorpora nuevas funciones como “dinero ixigo” que se consigue cada vez que reservemos un vuelo y se podrá utilizar para canjearlo por otros billetes de avión. Nos muestra el estado de los vuelos, retrasos, cambios y cancelaciones. Podremos hacer el check-in a través de la misma app. Gracias a su calendario “Smart Holidays” sabremos cuáles son las mejores fechas para organizar nuestro viaje y ahorrando dinero. También incluye tarifas de hoteles y taxis.