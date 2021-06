¿Cuál es la mejor localidad de España para veranear? Envíanos tus propuestas

El verano está a la vuelta de la esquina y en Viajestic queremos saber cuál es el mejor sitio para veranear de España. Unos prefieren la playa, el mar, el sol y el ambiente de la costa mientras que otros optan por la montaña, los baños en el río, lagos y pantanos o la tranquilidad que se respira en los pueblos.

Así que ahora tienes la oportunidad de recomendarnos la localidad donde sueles veranear. En el apartado superior, en el cajón donde indica "localidad", puedes decirnos cuál crees que es para ti el mejor lugar para pasar unas vacaciones de ensueño dentro de nuestro país. Participa con tu propuesta hasta el 14 de junio.

Una vez nos hayáis contado cuáles son vuestros destinos veraniegos favoritos, entraremos en una segunda fase de votación por comunidades autónomas. La mejor de cada región optará a convertirse en el mejor destino veraniego del país. Tienes todos los plazos resumidos AQUÍ.

España puede presumir de tener playas de calidad a lo largo de su litoral, prueba de ello es que este mismo año nuestro país aumento el número de playas con bandera azul, bandera que refleja las buenas condiciones en las que se encuentran las playas. Tanto los arenales como el mar. 713 playas y puertos españoles pueden presumir de calidad al otorgarles este año este galardón lo que ha convertido a nuestro país, en el primero del mundo que tiene más playas con bandera azul.

No obstante, para disfrutar del verano no hay que pensar solo en la playa, la ciudad o pueblo que rodea ese entorno natural puede ser un factor de lo más importante para que sea un lugar único para descansar y disfrutar durante las vacaciones de verano.

Por otro lado, aunque la época estival se suele asociar mucho con el disfrute de las zonas costeras, no hay que olvidarse que muchas personas prefieren el turismo de interior. Descubrir pueblos más pequeños y menos masificados que las grandes ciudades de la costa. Muchos vuelven a descansar al que fuera el pueblo de su familia, donde vivieron sus abuelos o padres. Retornan durante sus vacaciones para volver a ver a amigos o familia que no suelen ver durante el resto del año y también para disfrutar, como no, de las fiestas del pueblo, aunque actualmente la mayoría estén suspendidas como precaución ante la pandemia mundial que estamos sufriendo.

Probablemente todas las localidades de nuestro país tengan su encanto especial para disfrutar durante las vacaciones de verano, pero queremos saber cuál es la preferida de los españoles así que anímate y dinos cuál es tu sitio preferido para veranear.

España es el país con más banderas azules en sus playas del mundo